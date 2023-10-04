Your browser doesn’t support HTML5 audio

EN EL CORRALÓN

CONTROL ANIMAL REALIZA HOY UNA JORNADA EXTENDIDA DE CASTRACIÓN

 

APTRA

SUSPENDIERON LA ENTREGA DE MARTÍN FIERRO FEDERAL EN RÍO GALLEGOS

 

AMIGO DE LU12

DOLOR POR LA MUERTE DE JUAN “PALETA” CÁRDENAS, “LA VOZ DE LA RUTA”

 

AUDIENCIA PÚBLICA EN LA MINERA ESTATAL

DANIEL PERALTA: “MASSA ES EL ÚNICO QUE GARANTIZA LA PRODUCTIVIDAD DE YCRT”

EL INTERVENTOR HABLÓ CON LU12 AM680 Y DESTACÓ QUE SOLAMENTE EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE UNIÓN POR LA PATRIA ASEGURA “LA CONTINUIDAD DE ESTE YACIMIENTO”

 

MARTÍN INSAURRALDE IMPUTADO POR LAVADO DE DINERO

 

SERGIO MASSA IMPULSA CREAR UNA MONEDA DIGITAL

 

EN EL BARRIO BELGRANO DE RÍO GALLEGOS

DOS DETENIDOS POR ASALTAR UN KIOSCO

A MANO ARMADA, LOS DELINCUENTES ROBARON LA RECAUDACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL. LA POLICÍA LOS DEMORÓ Y LA JUSTICIA LOS DEJÓ TRAS LAS REJAS.

 

CAMINO A LAS URNAS – EN LU12 AM680

SANTIAGO GÓMEZ: “NOS MERECEMOS SOÑAR LA CIUDAD QUE QUEREMOS”

 

JULIO AUDI IRÁ POR L DISMINUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y GASTOS

 

MIRA TAMBIÉN

ZONAL SANTACRUCEÑO

THIAGO MARTÍNEZ CORRERÁ ESTE “FINDE” EN EL “JOSÉ MUÑIZ”

 

BLOQUE PATAGÓNICO

CLAUDIO VIDAL: “SANTA CRUZ Y CHUBUT MÁS JUNTAS QUE NUNCA” 

EN ESTA NOTA Tapas

Leé más notas de La Opinión Austral