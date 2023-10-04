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EN EL CORRALÓN
CONTROL ANIMAL REALIZA HOY UNA JORNADA EXTENDIDA DE CASTRACIÓN
APTRA
SUSPENDIERON LA ENTREGA DE MARTÍN FIERRO FEDERAL EN RÍO GALLEGOS
AMIGO DE LU12
DOLOR POR LA MUERTE DE JUAN “PALETA” CÁRDENAS, “LA VOZ DE LA RUTA”
AUDIENCIA PÚBLICA EN LA MINERA ESTATAL
DANIEL PERALTA: “MASSA ES EL ÚNICO QUE GARANTIZA LA PRODUCTIVIDAD DE YCRT”
EL INTERVENTOR HABLÓ CON LU12 AM680 Y DESTACÓ QUE SOLAMENTE EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE UNIÓN POR LA PATRIA ASEGURA “LA CONTINUIDAD DE ESTE YACIMIENTO”
MARTÍN INSAURRALDE IMPUTADO POR LAVADO DE DINERO
SERGIO MASSA IMPULSA CREAR UNA MONEDA DIGITAL
EN EL BARRIO BELGRANO DE RÍO GALLEGOS
DOS DETENIDOS POR ASALTAR UN KIOSCO
A MANO ARMADA, LOS DELINCUENTES ROBARON LA RECAUDACIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL. LA POLICÍA LOS DEMORÓ Y LA JUSTICIA LOS DEJÓ TRAS LAS REJAS.
CAMINO A LAS URNAS – EN LU12 AM680
SANTIAGO GÓMEZ: “NOS MERECEMOS SOÑAR LA CIUDAD QUE QUEREMOS”
JULIO AUDI IRÁ POR L DISMINUCIÓN DE LOS IMPUESTOS Y GASTOS
ZONAL SANTACRUCEÑO
THIAGO MARTÍNEZ CORRERÁ ESTE “FINDE” EN EL “JOSÉ MUÑIZ”
BLOQUE PATAGÓNICO
CLAUDIO VIDAL: “SANTA CRUZ Y CHUBUT MÁS JUNTAS QUE NUNCA”
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