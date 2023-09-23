CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 29 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
RÍO GALLEGOS
HOY COMIENZA LA EDICIÓN INICIAL DEL PRIMAVERA FEST
EXMILITAR
PIDIERON 12 AÑOS DE CÁRCEL PARA “JRD”, EL ACUSADO DE ABUSO
EL CALAFATE
SE REÚNE EL CONSEJO DE LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
JUEGOS EVITA
SANTACRUCEÑOS CON ILUSIONES VIAJAN A LA INSTANCIA NACIONAL
“ES TODO UN TEMA” POR LU12 AM680 Y FM LÁSER
JUAN REYES, IARA MARTÍNEZY NICOLAS FARÍAS ESTRENAN CICLO
CRISTINA FERNÁNDEZ REAPARECE POR LA REEDICIÓN DE UN LIBRO SOBRE NÉSTOR KIRCHNER
SERGIO MASSA ANUNCIÓ NUEVAS MEDIDAS Y ALIVIOS FISCALES A AUTÓNOMOS, PROFESIONALES Y PYMES ARGENTINAS
“HECHOS PARA CRECER. HECHOS PARA CREER”
ALICIA Y LOS 37 PUNTOS PARA QUE SANTA CRUZ CREZCA
EN EL TEATRO DEL OBISPADO DE RÍO GALLEGOS, LA GOBERNADORA REALIZÓ UN ACTO EN EL QUE ENUMERÓ LAS ACCIONES DE LOS 8 AÑOS DE SU MANDATO. “LES AGRADEZCO A LOS SANTACRUCEÑOS QUE TUVIERON EL AGUANTE”, DIJO. QUÉ SE HIZO Y LO QUE QUEDA POR HACER.
LEANDRO ZULIANI
“FUERON MUY BUENOS OCHO AÑOS DE GESTIÓN DE GOBIERNO”.
IGNACIO PERINCIOLI
“EN EL FUTURO SERÁN RECONOCIDOS TODOS ESTOS CAMBIOS”.
AGOSTINA MORA
“EL RECURSO HUMANO PERMITE PENSAREN POLÍTICAS PÚBLICAS”.
SILVINA CÓRDOBA
“HAY UN MONTÓN DE POLITICAS PÚBLICAS QUE ANTES DE 2015 NO ESTABAN”.
“CHACHI” VELÁZQUEZ
“POSICIONAR A LA PROVINCIA EN LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI”.
CLAUDIA MARTINEZ
“HAY OBRAS QUE SIRVEN PARA EL CRECIMIENTO DE LAS LOCALIDADES”.
LA FAMILIA DE FRANCO CUEVAS PIDE JUSTICIA: “EL ADN EN EL ARMA ES DE NEIL”
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