CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 22 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
JUEGOS EVITA
LOS “PIBES” DE SANTA CRUZ SIGUEN GANANDO MEDALLAS
RECONOCIMIENTO
RUDY ULLOA FUE DISTINGUIDO POR LA LEGISLATURA DE TUCUMÁN
TENDRÁ TOBILLERA
SE DICTÓ DETENCIÓN DOMICILIARIA PARA LA EXPOLICÍA LADRONA
PERFIL Y CRÓNICA ELEGIDOS PARA ENCABEZAR COMISIÓN EN ADEPA
“ALIANZA AUSTRAL”: MEGACAUSA ARGENTINA-CHILE
REVELAN AUDIOS E IMÁGENES INÉDITAS DEL CONTRABANDO
LAS PRUEBAS RECOLECTADAS POR LA JUSTICIA DEMUESTRAN LA OPERATORIA DEL TRASLADO DE BIENES DE UN LADO Y DEL OTRO DE LA CORDILLERA. EN UNO DE LOS AUDIOS SE ESCUCHA CÓMO UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA RECONOCE EL TRÁFICO DE PERSONAS.
EN LU12 AM680
NEIRA PROPONE UNA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
MAURICIO NEIRA DE NACE UNA ESPERANZA.
CARNEVALE INDICÓ QUE “EL LIBERALISMO ES TRANSPARENCIA”
GUILLERMO CARNEVALE, DE LOS “LIBERTARIOS”.
ACUSADO DE ABUSO
DOCE AÑOS DE PRISIÓN PARA EL EXMILITAR
DEBERÁ CUMPLIR CONDENA DOMICILIARIA POR SU AVANZADA EDAD, LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA QUEDÓ CONFORME A MEDIAS.
REUNIÓN DE LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
LAS EMPRESAS MIRAN CON GRAN EXPECTATIVA EL ESCENARIO POLÍTICO
EN UN ENCUENTRO EN EL CALAFATE, ANALIZARON LA COYUNTURA NACIONAL. VISITARON LAS REPRESAS HIDROELÉCTRICAS.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario