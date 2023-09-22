CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 30 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

 

TENIS DE MESA

“LAUTY”, DE 10 AÑOS, ENTRE LOS MEJORES DE LA PATAGONIA

ORGULLO DE CALETA OLIVIA.

A SU HIJASTRA

SE INICIÓ EL JUICIO A UN EXMILITAR ACUSADO DE ABUSO SEXUAL

POR VIOLACIÓN

DETUVIERON A UN MECÁNICO DE RÍO GALLEGOS QUE ESTABA PRÓFUGO

 

PRIMAVERA

ESTUDIANTES SECUNDARIOS CELEBRARON SU DÍA

“QUIERO LLEGAR A PRIMERA”

BENICIO ROMERO, DE RÍO GALLEGOS, HADLO CON LA OPINION AUSTRAL TRAS ELPARTIDO CON LA SUB 15 ARGENTINA

CHOQUE FATAL: DOLOR POR LA TRÁGICA MUERTE DEL CANTANTE “HUGUITO” FLORES

ERA UN REFERENTE DE LA CUMBIA SANTIAGUEÑA.

IGNACIO MEDINA, DESIGNADO EN LA DIÓCESIS DE RÍO GALLEGOS, SE DESPIDIÓ DE LOMAS DE ZAMORA

EL OBISPO LLEGARÁ EN OCTUBRE.

LLEGÓ EL NUEVO AVIÓN SANITARIO DE SANTA CRUZ

“UN HITO HISTÓRICO”

ASÍ LO CALIFICÓ LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER AL ENCABEZAR EL ACTO EN EL AEROPUERTO DE RÍO GALLEGOS. LA AERONAVE OKM FUE BAUTIZADA COMO “LA CRUZ DEL SUR” Y SE SUMA A LAS DOS QUE YA POSEÍA LA PROVINCIA.

EXCLUSIVO: ASÍ ES POR DENTRO

EL AVION CUENTA CON UNA CABINA PRESURIZADA Y ADAPTADA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES CRITICOS, CON CAMILLA, RESPIRADOR, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Y DESFIBRILADOR.

 

“HECHOS PARA CRECER”: ALICIA KIRCHNER REALIZARÁ HOY UN BALANCE DE SUS OCHO AÑOS DE GESTIÓN COMO GOBERNADORA

EL FISCAL DE ESTADO EN LU12 AM680

TANARRO HABLÓ SOBRE EL CASO DEL HOLDING CHILENO QUE COMPRÓ ESTANCIAS EN SANTA CRUZ

EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES

DESBARRANCÓ UN CAMIÓN DEL EJÉRCITO: HUBO 4 MUERTOS Y 18 HERIDOS

EN ESTA NOTA Tapas

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