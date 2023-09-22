CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 30 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
TENIS DE MESA
“LAUTY”, DE 10 AÑOS, ENTRE LOS MEJORES DE LA PATAGONIA
ORGULLO DE CALETA OLIVIA.
A SU HIJASTRA
SE INICIÓ EL JUICIO A UN EXMILITAR ACUSADO DE ABUSO SEXUAL
POR VIOLACIÓN
DETUVIERON A UN MECÁNICO DE RÍO GALLEGOS QUE ESTABA PRÓFUGO
PRIMAVERA
ESTUDIANTES SECUNDARIOS CELEBRARON SU DÍA
“QUIERO LLEGAR A PRIMERA”
BENICIO ROMERO, DE RÍO GALLEGOS, HADLO CON LA OPINION AUSTRAL TRAS ELPARTIDO CON LA SUB 15 ARGENTINA
CHOQUE FATAL: DOLOR POR LA TRÁGICA MUERTE DEL CANTANTE “HUGUITO” FLORES
ERA UN REFERENTE DE LA CUMBIA SANTIAGUEÑA.
IGNACIO MEDINA, DESIGNADO EN LA DIÓCESIS DE RÍO GALLEGOS, SE DESPIDIÓ DE LOMAS DE ZAMORA
EL OBISPO LLEGARÁ EN OCTUBRE.
LLEGÓ EL NUEVO AVIÓN SANITARIO DE SANTA CRUZ
“UN HITO HISTÓRICO”
ASÍ LO CALIFICÓ LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER AL ENCABEZAR EL ACTO EN EL AEROPUERTO DE RÍO GALLEGOS. LA AERONAVE OKM FUE BAUTIZADA COMO “LA CRUZ DEL SUR” Y SE SUMA A LAS DOS QUE YA POSEÍA LA PROVINCIA.
EXCLUSIVO: ASÍ ES POR DENTRO
EL AVION CUENTA CON UNA CABINA PRESURIZADA Y ADAPTADA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES CRITICOS, CON CAMILLA, RESPIRADOR, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Y DESFIBRILADOR.
“HECHOS PARA CRECER”: ALICIA KIRCHNER REALIZARÁ HOY UN BALANCE DE SUS OCHO AÑOS DE GESTIÓN COMO GOBERNADORA
EL FISCAL DE ESTADO EN LU12 AM680
TANARRO HABLÓ SOBRE EL CASO DEL HOLDING CHILENO QUE COMPRÓ ESTANCIAS EN SANTA CRUZ
EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES
DESBARRANCÓ UN CAMIÓN DEL EJÉRCITO: HUBO 4 MUERTOS Y 18 HERIDOS
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario