CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 23 DÍAS PARA LAS ELECCIONES 2023
EN RÍO GALLEGOS
ADVIERTEN QUE HAY “CUATRO INTENTOS DE SUICIDIO POR DÍA”
UN DETENIDO
APUÑALARON A UN JOVEN EN EL BARRIO BICENTENARIO II
SENADO
SE APROBÓ LA MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
EN LA AUTOVIA
SE INAUGURA ESTE LUNES EL PARQUE DE DINOSAURIOS
“SEMIS” COPA LIBERTADORES
“NO QUISO ENTRAR: BOCA JUGÓ UN PARTIDAZO PERO NO PUDO SACARLE VENTAJA A PALMEIRAS
FÚTBOL BARRIAL: SE JUEGAN ESTE “FINDE” LOS PARTIDOS SUSPENDIDOS POR LA AGRESIÓN A UN ÁRBITRO
LOS PIBES LA ROMPEN: SANTA CRUZ SIGUE SUMANDO MEDALLAS EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA
DÍA HISTÓRICO EN SANTA CRUZ
FIN AL APORTE SOLIDARIO Y FESTEJAN LOS JUBILADOS
POR UNANIMIDAD, LA CÁMARA DE DIPUTADOS SANCIONÓ ESTE JUEVES LA ELIMINACIÓN DEL APORTE SOLIDARIO QUE SE LE DESCONTABA A UNA PARTE DE LOS JUBILADOS Y JUBILADAS PROVINCIALES. SE APLICABA DESDE 2011 Y REPRESENTA UN ALIVIO QUE ALCANZA A MÁS DE 3 MIL PERSONAS.
“TATY” ALMEIDA CON ALICIA KIRCHNER
“HOY, MÁS QUE NUNCA, MILITEN DERECHOS HUMANOS”
ASÍ LO ENFATIZÓ LA INTEGRANTE DE LA LÍNEA FUNDADORA DE “MADRES DE PLAZA DE MAYO”, POR LOS 40 AÑOS DE DEMOCRACIA. JUNTO A LA GOBERNADORA, PRESENTÓ EL LIBRO DE POEMAS ESCRITOS POR SU HIJO ALEJANDRO, DESAPARECIDO DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA.
EN LU12 AM680
MIJAEL HARASIC PROPONE UN GOBIERNO TRANSPARENTE
EL EMPRESARIO INTEGRA EL LEMA “POR SANTA CRUZ”.
JUAN ALVARADO APUNTA AL DESARROLLO
EL REFERENTE BARRIAL VA POR AFUERA DE LAS ESTRUCTURAS PARTIDARIAS.
NATALIA GUTIÉRREZ PLANIFICA DOS MIL VIVIENDAS EN CUATRO AÑOS
LA CANDIDATA DE LA IZQUIERDA PRIORIZA LA DEMANDA HABITACIONAL.
LEGISLATURA
PABLO NOGUERA SE JUBILA: “ES UNA EMOCIÓN MUY GRANDE”
TRAS 12 AÑOS A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL, DEJARÁ EL CARGO PARA JUBILARSE. HABLÓ CON LA OPINIÓN AUSTRAL Y RECORDÓ SUS INICIOS.
COBERTURA ESPECIAL EN SAN JUAN
ADEPA: LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PROTAGONISTA EN LA ASAMBLEA
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