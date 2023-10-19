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INFORME ESPECIAL. CAMINO A LA INTENDENCIA
BOLETAS PARA TODOS
LA MAYORÍA DE LOS CANDIDATOS LE DIJERON A LA OPINIÓN ZONA NORTE QUE ES NECESARIA LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE LEMAS. LA MULTIPLICIDAD DE BOLETAS QUE HABRÁ EN EL CUARTO OSCURO HACE RESURGIR LA POLÉMICA.
UNIÓN POR LA PATRIA
EUGENIO QUIROGA PIDIÓ “LLENAR LAS URNAS”
POR SANTA CRUZ
PABLO CARRIZO Y UNA CAMPAÑA DE “ACCIONES CONCRETAS”
INVERSIONES EN EDUCACIÓN
LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS TÉCNICOS ESTÁ EN MARCHA
COMODORO RIVADAVIA
LUQUE APOYÓ A MASSA Y A GLINSKI
FERNANDO COTILLO: CERRÓ CON UNA CARAVANA DE UNIDAD POR TODA CALETA OLIVIA
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