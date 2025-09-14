Your browser doesn’t support HTML5 audio

Leonardo Luna sigue destacándose en el séptima de River Plate

 

Clasificatorio provincial: Con ventaja mínima, UPP visita a Independiente (SJ)

 

Economía. Debate por los aportes del Tesoro Nacional

El Gobierno nacional analiza un préstamo para las provincias

 

Para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la elección nacional será distinta a la de Buenos Aires

 

Por Florencia Golender: “Javier Milei, en shock por la derrota pero confiado de cara a octubre”

 

Comodoro. Investigación

Allanamiento por una causa de estafa en Caleta Olivia

 

Todo mal. Inter Miami perdió 3-0 vs. Charlotte

Messi erró un penal y fue expulsado “Toto” Avilés

 

Conflicto docente: AMET anunció un paro de 48 horas para la próxima semana

 

Día de la Industria Naval: Empresa de astilleros con intensa agenda en Caleta Olivia

 

#ElOmbligodeLOA: Las ternas dejaron varios heridos

 

Ráfagas de 80 km/h. Ruta 3

El viento provocó un vuelco a pocos kilómetros de Caleta Olivia

 

El Chaltén. Concejales

Desafectaron tierras de una reserva natural para ser urbanizadas

 

Con esta edición: Suplemento Santa Cruz Produce

