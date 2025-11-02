Your browser doesn’t support HTML5 audio

 ESTO TRAE LA TAPA DE HOY DE LA OPINIÓN AUSTRAL

Río Gallegos sigue bajo alerta: se esperan ráfagas de casi 100 km/h que podrían complicar la jornada.

Golpe al narcotráfico: desbarataron un envío de más de 20 kilos de droga que viajaba desde Misiones y Entre Ríos hacia Santa Cruz.

Santiago Guidetti brilló en Lima en los 100 metros y va por más en los 200 y el 4×100.

Más de 500 personas participaron del Congreso de Educación Física en Caleta Olivia.

Santa Cruz lidera el ranking del costo del changuito: una canasta supera los 800 mil pesos.

Piden proteger al huemul tras su aparición cerca de El Chaltén y los ataques de perros en la zona.

 En política, Milei enfrenta tensiones tras la salida de Guillermo Francos del Gabinete.

