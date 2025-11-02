Your browser doesn’t support HTML5 audio
ESTO TRAE LA TAPA DE HOY DE LA OPINIÓN AUSTRAL
Río Gallegos sigue bajo alerta: se esperan ráfagas de casi 100 km/h que podrían complicar la jornada.
Golpe al narcotráfico: desbarataron un envío de más de 20 kilos de droga que viajaba desde Misiones y Entre Ríos hacia Santa Cruz.
Santiago Guidetti brilló en Lima en los 100 metros y va por más en los 200 y el 4×100.
Más de 500 personas participaron del Congreso de Educación Física en Caleta Olivia.
Santa Cruz lidera el ranking del costo del changuito: una canasta supera los 800 mil pesos.
Piden proteger al huemul tras su aparición cerca de El Chaltén y los ataques de perros en la zona.
En política, Milei enfrenta tensiones tras la salida de Guillermo Francos del Gabinete.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario