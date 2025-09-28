Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia participa de la feria más importante de Latinoamérica en La Rural, Buenos Aires, que se desarrolla desde el 27 al 30 de septiembre. El stand de Santa Cruz ofrece un recorrido por sus parques nacionales, glaciares, la cordillera, la estepa, la costa atlántica y el patrimonio arqueológico.

“Se logró una nueva ruta aérea El Calafate-Córdoba con la empresa Flybondi”: Rubén Martínez, secretario de Turismo

“Necesitamos que la economía se reactive para poder disfrutar de la Argentina que tenemos”: Natalia Gadano, senadora

“Para desarrollar otros destinos, necesitamos fortalecer la conectividad aérea y terrestre”: Nadia Ricci, ministra de Producción

“Si nos concientizamos que el turismo es servicio, es donde nosotros podemos hacernos fuertes”: Andrés Deyá, presidente de la FIT

La Opinión Austral con los funcionarios nacionales:

Javier Milei en la FIT: le pidió al sector empresario “no aflojar”

Por Florencia Golender

“Todas las ofertas de Argentina para el turismo interior son muy bien representadas aquí en la feria”: Guillermo Francos, jefe de Gabinete

“Les mostramos a los argentinos y al mundo el potencial del sector”: Daniel Scioli, secretario de Turismo

