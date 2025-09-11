Your browser doesn’t support HTML5 audio
Noah, el bebé que no fue apadrinado por Javier Milei, cumplió un año
Están las ternas para cubrir cargos en el Tribunal Superior de Justicia
Encuesta nacional de gobernadores e intendentes: Claudio Vidal en el puesto 11° y Pablo Grasso, 24°
Expo AOG 2025 “La provincia necesita inversión y compromiso”
Salida de YPF de Santa Cruz: el 20 de octubre se abrirán los sobres para licitar las áreas
Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario y la envió al Congreso
Río Gallegos. Quisieron drogar y violar a una joven entre siete hombres
Inauguración del stand de Santa Cruz en la AOG
La inflación en la Patagonia fue del 2% en agosto y acumula 37,1% interanual
Torres firmó con Caputo compensación de deuda por $ 100.000 millones
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario