Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La familia agradeció la colaboración para traer los restos de “Jona” Mirol

La Patagonia volvió a liderar el índice de inflación en octubre: 2,4%

Avanzan sin demoras las obras del aeropuerto de Río Gallegos

Reabre el 23 de diciembre a las 00:00: ¡a sacar los pasajes!

Tragedia de Once: la defensa de Julio De Vido denunció una “decisión arbitraria” de la Corte Suprema y acudirá a la ONU

Cámara Oral de Río Gallegos: jueves clave en el juicio por la muerte de Franco Cuevas

Con un gran marco de gente, se realizó el Paseo de la Seguridad 2025

La paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 14

Legislatura provincial: diputados tratan la ley que reinstaura el cargo de procurador

El CBC desde Santa Cruz: abren las inscripciones a UBA XXI en la subsede Río Gallegos

A ocho años del hundimiento: nuevo homenaje a los tripulantes del ARA San Juan