Por La Opinión Austral

Santa Cruz produce: los principales proyectos de Santa Cruz

Santa Cruz Puede S.A.U.: hacia la nueva matriz productiva provincial

Fomicruz: “la licitación más importante en la historia de Santa Cruz”

1.259 millones de dólares de inversión privada en las áreas petroleras

“YPF continuará trabajando en sus compromisos ambientales”, Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería

“Tenemos un gran horizonte productivo en la provincia”, Oscar Vera, presidente de Fomicruz

“Es un desafío enorme ocupar el lugar que cedió YPF”, Gustavo Salerno, CEO de Patagonia Resources

Palermo Aike: inversión de 200 millones de dólares para la “Vaca Muerta santacruceña”

Claudio Vidal cedió complejo hotelero de YPF a Las Heras: “recuperamos patrimonio para el desarrollo comunitario”

Camino a las urnas 2025: elecciones legislativas, últimas capacitaciones de la Justicia Electoral

La Libertad Avanza: Jairo Guzmán cierra campaña en Río Gallegos

Molina se reúne con vecinos en zona norte

Daniel Álvarez cierra campaña en Pico Truncado

Caleta Olivia: murió el joven baleado e indagaron al presunto asesino

Adosac: elecciones de congresales, se impuso la lista “Lila” en Río Gallegos