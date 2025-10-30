Por La Opinión Austral

Cuatro promesas del tenis de mesa sueñan con la Selección

En Casa Rosada, Vidal participa del encuentro de Milei con gobernadores

Ignacio “Nacho” Torres, gobernador de Chubut, no confirmó presencia en la convocatoria

Tras la derrota electoral, reunión con intendentes y nuevo gabinete

Claudio Vidal llamó a reordenar la gestión y reforzar el trabajo conjunto entre provincia y municipios

Elecciones legislativas 2025, no habrá apertura de urnas para el análisis de votos nulos en Santa Cruz

Santa Cruz cerró con déficit financiero superior a los $ 16.000 millones