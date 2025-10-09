Por La Opinión Austral

El fútbol, de luto por la muerte de Russo

El presidente Javier Milei postergó su visita de hoy a El Calafate

Tribunal Superior de Justicia: Gabriel Contreras y Juan de la Vega juraron como nuevos vocales

“Con muchas ganas de trabajar y mejorar la justicia”, Gabriel Contreras vocal del TSJ

“La expectativa es estar al servicio de la gente”, Lucio de la Vega, vocal del TSI

“Hemos cumplido, nosotros vamos a seguir trabajando”, Sergio Acevedo, vocal del TSJ

“Un día histórico, es una fiesta de la democracia”, Fabián Leguizamón, vicegobernador

“Es un momento para que se pongan de acuerdo”, Pedro Luxen, diputado provincial

“Algunos podrán no estar de acuerdo, pero la ley lo marca”, Daniel Mariani, presidente del TSJ

El diputado nacional José Luis Garrido pidió la intervención federal al Poder Judicial

Una familia de Río Gallegos volcó en la ruta y murió la abuela