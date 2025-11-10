Your browser doesn’t support HTML5 audio
Dos accidentes en la ruta: camionero murió en choque frontal y otro joven en un vuelco
Por 2-0 en La Bombonera. Boca, con el Superclásico y a la Libertadores
Dolor en Caleta Olivia por la muerte del DT Hernán Melitele
Por Irene Stur. Santa Cruz lidera la caída del empleo en la construcción
“Decana de La Patagonia”. El hombre detrás de la señal
Nicolás Coppa, el histórico jefe de la planta de Radio LU12 AM680, cumplió 80 años
Automovilismo. Finales en el Autódromo “José Muñiz”
Con Gerónimo Núñez, hay campeón argentino en la TC 5000 después de 34 años
Regional Amateur: victorias de Boxing, UPP y un triunfo clave de Bancruz
Huracán 0-2 Newell’s: el audio viral y la bronca del “Colo” Gil: “Van para atrás”
Polémica: Qué dice el proyecto para ampliar permisos de pesca en Chubut
