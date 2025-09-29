Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con gol del comodorense Ian Subiabre, Argentina debutó con un triunfo en el Mundial Sub 20

Temporal de viento azotó a Santa Cruz

Ley 90/10, 400 santacruceños se capacitan camino hacia una minería con empleo local

Adosac definió no hacer paro y la semana arranca con clases en Santa Cruz

Sergio Acevedo y González Nora debutan como vocales en el Tribunal Superior de Justicia

Los gobernadores de Provincias Unidas se reúnen en Puerto Madryn

Básquet adaptado, Crigal ganó y sueña con el Final Four en el Súper 8

Brutal entradera en Perito Moreno tres detenidos

Fundación Favaloro celebró sus 50 años con arte, emoción y solidaridad

