Hockey: las selecciones de Santa Cruz se llevaron todo en Río Grande

 

Violento asalto. Inseguridad en Río Gallegos

Golpearon a un comerciante y le robaron la recaudación

 

Tras la convocatoria del Gobierno a paritaria, ADOSAC no hará paro y esta semana habrá clases

 

Javier Milei: viaje y campaña electoral:

 

Distrigas. Instalación de 14 mil metros de cañerías

Arrancó la obra de gas que beneficiará a 800 familias del Barrio 22 de Septiembre

Santa Cruz se prepara para participar de la Feria Internacional de Turismo en La Rural

 

Charla. La Libertad Avanza

Iñaki Gutiérrez llega hoy a Río Gallegos: “¡Viva la libertad, carajo!”

 

Cámara oral. Este jueves

Con 23 testigos, arranca el juicio por el femicidio de Vanesa Gauna

 

Comodoro. “Un evento patagónico”

La 60° Corrida de Diario Crónica promete una gran convocatoria

 

Legislatura. Asuntos institucionales

Tribunal Superior de Justicia: cuarto intermedio en la comisión

 

Aportes de municipios: La CSS denunció a Javier Stoessel, exvocal del Tribunal de Cuentas

 

Presupuesto 2026: Empresarios pesqueros piden a Nación la quita de retenciones

