Your browser doesn’t support HTML5 audio
El juicio político a Basanta se define el 15 de noviembre
Ian Davidson, orgullo de Santa Cruz: medalla de plata en tenis adaptado
Deseado y Caleta Paula afianzan su lugar entre los puertos pesqueros
Poder Judicial: Diana Huerga Cuervo le ganó a Matías Solano y se impuso en las elecciones del Colegio de Abogados
Este martes: Milei recibe a Jairo Guzmán y a los demás diputados y senadores electos
Conflicto docente: Adosac definió otro paro de 48 horas: será miércoles y viernes
Dolor por la muerte de dos queridas vecinas de Río Gallegos: Mónica Firnkorn, docente de la UNPA; y Victoria Zapata, operadora de taxis
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario