Your browser doesn’t support HTML5 audio

Benicio Romero, finalista con Racing Sub 18 en el Mundial de Clubes

Adosac ratificó el paro: no habrá clases hasta el lunes

Arrancó la tunelera: “Falta cada vez menos para que los vecinos tengan gas”

“Provincias Unidas”: gobernadores desconfían del llamado a la mesa de diálogo de Milei

Expo AOG: Santa Cruz presentó la licitación de 10 áreas hidrocarburíferas

Chubut: Torres confirmó el traspaso del área “El Tordillo” a Crown Point Energy

En Caleta Olivia, la Policía recapturó a un preso que se había fugado de una comisaría

Familiares reclaman que la obra de Bayer sea trasladada a otro lugar

EN ESTA NOTA Tapas

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios