Your browser doesn’t support HTML5 audio
Vidal recibió maquinaria esencial para la nueva etapa productiva
En Fomicruz se abre el sobre “B” con la oferta económica para las áreas petroleras
Llegaron las urnas y boletas para las elecciones
Capromisa advirtió sobre la “emergencia” del sector en Santa Cruz y llamó a defender a las pymes
Muerte y misterio: lo encontraron colgado y con sus manos atadas; para la Justicia, “se suicidó”
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario