Los principales títulos del día
Bancruz vs. Escorpión, a las 21:00 en la cancha de Boxing.
Adorni, nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Francos.
Francos y Catalán dejaron sus cargos en el Gobierno Nacional.
Santiago Caputo asumiría un “superministerio”.
Noviembre llega con aumentos en alquileres, prepagas, telefonía y transporte.
Impuesto al combustible: Santa Cruz perdería más de $5.000 millones anuales.
Río Gallegos: ocho delincuentes robaron $2 millones en bebidas, tres detenidos.
Halloween: el terror se apoderó de las calles de Río Gallegos.
