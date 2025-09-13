Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 13 de septiembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Festejo en Avellaneda: Racing homenajeó a los subcampeones del mundo con el arquero de Río Gallegos Benicio Romero. * Falleció Juan Barrios, el vecino con mayor antigüedad en la ciudad y premio Villarino 2024. * Caso Valdocco: fallo a favor del Consejo Provincial de Educación. * Vidal garantizó los salarios de YCRT.

Hondo pesar en Río Gallegos

Falleció Juan Barrios, el vecino con mayor antigüedad en la ciudad y premio Villarino 2024.

Caso Valdocco: fallo a favor del Consejo Provincial de Educación

La Justicia en segunda instancia resolvió en beneficio del organismo provincial en el conflicto educativo.

Vidal garantizó los salarios de YCRT

El gobernador aseguró la continuidad de los sueldos para los trabajadores de la empresa.

Festejo en Avellaneda: Racing homenajeó a los subcampeones del mundo

El riogalleguense Benicio Romero celebró con el reconocimiento del club y el cariño de la hinchada.

Tensión cambiaria en los mercados

El dólar alcanzó el límite de la banda de flotación y crece la presión sobre el Gobierno nacional.

Solidaridad por Giovani

Se organiza una rifa para colaborar en su derivación al Hospital Garrahan.

Noah será ahijado de Javier Milei

La familia del niño riogalleguense, séptimo hijo varón, recibió un llamado desde Nación para confirmar la noticia.

AOG Expo 2025 en Santa Cruz

La muestra de hidrocarburos y energía alcanzó una asistencia récord con más de 30.000 visitantes.

Estatales y docentes marcharon en Río Gallegos por aumento salarial

Maestros y personal de sanidad recorrieron las calles de la capital de Santa Cruz por la apertura de paritarias.

Violento intento de atentado en Puerto Deseado

Un efectivo de la Policía fue atacado a balazos, dos acusados quedaron reducidos.