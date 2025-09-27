Your browser doesn’t support HTML5 audio
Histórico: la Liga de Fútbol Sur de Río Gallegos cumple 68 años
Una de las instituciones deportivas más importantes de Santa Cruz celebra su aniversario con orgullo y trayectoria.
Polémica por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia
Claudio Vidal acompañó la asunción de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos vocales. El gobernador pidió una justicia independiente.
Femicidio en Río Gallegos
Pidieron prisión perpetua para Daniel Formoso, acusado del asesinato de Vanesa Gauna.
Tragedia vial en la Ruta 40
Una mujer falleció tras un vuelco a la altura de Tapi Aike.
Marcha en Río Gallegos
Vecinos pidieron justicia por Brenda, Morena y Lara, víctimas del triple femicidio en Florencio Varela.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario