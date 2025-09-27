Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 27 de septiembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal pidió una justicia independiente en medio de la disputa por la designación de jueces en la justicia provincial. Río Gallegos pidió justicia por el triple femicidio en Florencio Varela. La Liga de Fútbol Sur cumplió 68 años.

Histórico: la Liga de Fútbol Sur de Río Gallegos cumple 68 años

Una de las instituciones deportivas más importantes de Santa Cruz celebra su aniversario con orgullo y trayectoria.

Polémica por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia

Claudio Vidal acompañó la asunción de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos vocales. El gobernador pidió una justicia independiente.

Femicidio en Río Gallegos

Pidieron prisión perpetua para Daniel Formoso, acusado del asesinato de Vanesa Gauna.

Tragedia vial en la Ruta 40

Una mujer falleció tras un vuelco a la altura de Tapi Aike.

Marcha en Río Gallegos

Vecinos pidieron justicia por Brenda, Morena y Lara, víctimas del triple femicidio en Florencio Varela.