Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 8 de noviembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Manuel Adorni ratificó ante el gobernador Nacho Torres el compromiso para eliminar retenciones al petróleo convencional. Cómo fue la muerte de Franco Cuevas: la reconstrucción. Quedó firme la condena a los hijastros de Vicente Maillo. Se fugó peligroso delincuente acusado de robo calificado.

POLÍTICA HIDROCARBURÍFERA

Nación ratificó el compromiso para eliminar retenciones al petróleo convencional

Fue en el marco del encuentro entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

EXCLUSIVO – MUERTE EN LA CONCESIONARIA

Cómo fue la reconstrucción de la muerte de Franco Cuevas

A pedido de la defensa del imputado Roberto Neil, la Justicia se trasladó al local de calle French casi Congreso, donde se realizó una inspección ocular.

El procedimiento se llevó a cabo en la segunda jornada del juicio que investiga la muerte de Franco Cuevas.

El debate pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes.

Fotos: José Silva / Leandro Franco / La Opinión Austral

ROBERTO NEIL ingresando a la concesionaria.

ROSA ZÚÑIGA, mamá de la víctima, junto a familiares y amigos.

El pasillo donde murió Franco Cuevas.

El periodista Martín Muñoz Quesada recorrió el lugar por dentro.

PEDIDO DE ORACIÓN PARA EL DT: “FUERZA PROFE”

El riogalleguense Jonathan Mirol permanece internado en estado reservado tras un accidente de tránsito en Entre Ríos.

VACA MUERTA

YPF alcanzó un récord de producción shale y consolida avances del plan 4×4

147° CONSEJO FEDERAL

Iris Rasgido destacó la entrega de 230 tablets para fortalecer la alfabetización

CORTE SUPREMA – CASO MAILLO

Quedó firme la condena a los hijastros

El tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de José Maximiliano y Luis Gabriel.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

“Vamos a opinar sobre qué jueces queremos”

La consejera por los trabajadores judiciales, María José Butterfield, se refirió a la crisis en el Poder Judicial.

ESCUELA LABORAL – EXPO SAVIO 2025

Gimnasio colmado en la 28° edición de la muestra

Los estudiantes fueron protagonistas en una nueva edición de la exposición anual.

MARTES DE PARITARIA

ADOSAC arrancará la semana próxima sin medidas de fuerza

PICO TRUNCADO

Se fugó peligroso delincuente acusado de robo calificado