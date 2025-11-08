Your browser doesn’t support HTML5 audio
POLÍTICA HIDROCARBURÍFERA
Nación ratificó el compromiso para eliminar retenciones al petróleo convencional
Fue en el marco del encuentro entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.
EXCLUSIVO – MUERTE EN LA CONCESIONARIA
Cómo fue la reconstrucción de la muerte de Franco Cuevas
A pedido de la defensa del imputado Roberto Neil, la Justicia se trasladó al local de calle French casi Congreso, donde se realizó una inspección ocular.
El procedimiento se llevó a cabo en la segunda jornada del juicio que investiga la muerte de Franco Cuevas.
El debate pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes.
Fotos: José Silva / Leandro Franco / La Opinión Austral
ROBERTO NEIL ingresando a la concesionaria.
ROSA ZÚÑIGA, mamá de la víctima, junto a familiares y amigos.
El pasillo donde murió Franco Cuevas.
El periodista Martín Muñoz Quesada recorrió el lugar por dentro.
PEDIDO DE ORACIÓN PARA EL DT: “FUERZA PROFE”
El riogalleguense Jonathan Mirol permanece internado en estado reservado tras un accidente de tránsito en Entre Ríos.
VACA MUERTA
YPF alcanzó un récord de producción shale y consolida avances del plan 4×4
147° CONSEJO FEDERAL
Iris Rasgido destacó la entrega de 230 tablets para fortalecer la alfabetización
CORTE SUPREMA – CASO MAILLO
Quedó firme la condena a los hijastros
El tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de José Maximiliano y Luis Gabriel.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
“Vamos a opinar sobre qué jueces queremos”
La consejera por los trabajadores judiciales, María José Butterfield, se refirió a la crisis en el Poder Judicial.
ESCUELA LABORAL – EXPO SAVIO 2025
Gimnasio colmado en la 28° edición de la muestra
Los estudiantes fueron protagonistas en una nueva edición de la exposición anual.
MARTES DE PARITARIA
ADOSAC arrancará la semana próxima sin medidas de fuerza
PICO TRUNCADO
Se fugó peligroso delincuente acusado de robo calificado
