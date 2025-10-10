Por La Opinión Austral

Camino a las urnas 2025: faltan 16 días para las elecciones

Emotivo último adiós a Russo en la Bombonera

Represas: ya envían telegramas a los trabajadores que viven en Santa Cruz para reactivar la obra

Exclusivo. Desgarrador relato de la madre sobre un hecho devastador

Su hijo violó a la hermanita de tres años: “No quiero que muera, quiero que pague”

Riña en el Hospital luego de un intento de homicidio: le clavaron un cuchillo en el cuello

Legislatura: CSS dio explicaciones por las compras a la droguería Suizo Argentina

Turismo Nacional: Thiago Martínez corre en Rosario con equipo y auto nuevos

Camino a las urnas: Jairo Guzmán con los vecinos en Caleta Olivia

Parapanamericanos. Orgullo

Tenis adaptado: Ian Davidson, de Río Gallegos, jugará los Juegos de Chile

Futuro. “Muy contentos”

36 jóvenes inician prácticas en un yacimiento minero

Expectativa. En Buenos Aires

El Consejo Federal presentará el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 en AFA