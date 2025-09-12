Por La Opinión Austral

Milei “ATN” (a todo o nada) aceleró la motosierra recorte de partidas y vetos

Recorte de obras en provincias por $ 25.000 millones

“El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno”, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

El Gobierno abrió la mesa de diálogo federal con gobernadores

Los Antiguos escándalo con la intendenta Zulma Neira: discusión, golpes y denuncias

Distrigas llegó el tercer camión con caños para la obra de gas en el barrio 22 de Septiembre

Legislatura ingresaron las ternas para integrar el Tribunal de Justicia

Santacruceña participa para conocer “a mis vecinos de las islas Falkland”: “mi interés va más allá de la política”

Secuestraron droga en el “aguantadero” donde quisieron drogar y violar a una joven

Exclusivo el Presidente apadrinaría a Noah, séptimo hijo varón de una familia