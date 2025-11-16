Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 16 de noviembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Emergencia climática: suspensión de clases este lunes en toda la provincia *Basanta fue absuelto y seguirá como vocal del Tribunal Superior de Justicia *El fútbol barrial le dio el último adiós a “Jona” Mirol *Sentidos homenajes en el 8º aniversario por el hundimiento del submarino ARA San Juan *Chile elige presidente: cómo se vota en Río Gallegos

Emergencia climática: suspensión de clases este lunes en toda la provincia

Basanta fue absuelto y seguirá como vocal del Tribunal Superior

La Sala Juzgadora absolvió a Fernando Basanta tras la denuncia por su designación como vocal del TSJ. Se ordenó el pago del sueldo adeudado por su suspensión. Tras el fallo, Basanta indicó a La Opinión Austral que desde “este mismo sábado” retomaba su trabajo en la Justicia.

Pesca en Chubut: acuerdo con los trabajadores para iniciar la prospección del langostino, pero conflicto con la pesquera Profand

El fútbol barrial le dio el último adiós a “Jona” Mirol

Sentidos homenajes en el 8º aniversario por el hundimiento del submarino ARA San Juan

Chile elige presidente: cómo se vota en Río Gallegos

“Milei evalúa anuncios con impacto en el precio del dólar y prepara reformas”. Por Florencia Golender

Muerte en la concesionaria: Las claves para entender el juicio por el crimen de Franco Cuevas

San Julián: Fomicruz presente en la Expo Patagonia Minera

Perito Moreno: recuperaron más de $58 millones robados de un comercio