Basanta fue absuelto y seguirá como vocal del Tribunal Superior
La Sala Juzgadora absolvió a Fernando Basanta tras la denuncia por su designación como vocal del TSJ. Se ordenó el pago del sueldo adeudado por su suspensión. Tras el fallo, Basanta indicó a La Opinión Austral que desde “este mismo sábado” retomaba su trabajo en la Justicia.
Fernando Basanta: “Somos cinco los vocales en el Tribunal Superior de Justicia”
- Gonzalo Chute: “Espero que esto sirva para cerrar una etapa”
- Agostina Mora: “Ahora invirtamos el tiempo en lo importante”
- Fabiola Loreiro: “La ciudadanía necesita creer en la Justicia”
- Rocío García: “Fue un show político, no tiene ningún sentido”
- Adriana Nieto: “Se trabajó mucho y se trabajó con conciencia”
