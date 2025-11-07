Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Christine cumplió 90 años y la Banda de la Policía le cantó en la vereda de su casa

Cobertura especial. Cámara oral. ¿Homicidio o legítima defensa?

Arrancó el juicio por el crimen de Cuevas: “Me defendí, me iban a matar”

Polémica. El empresario aportó una imagen de Cuevas con el arma: la familia sostiene que la hizo con Inteligencia Artificial

El Calafate. Delegación de fútbol en aislamiento por riesgo de tos convulsa

Escrutinio en el Tribunal Superior de Justicia. Por los empleados judiciales y abogados

María José Butterfield y Víctor Martensen, nuevos miembros de Consejo de la Magistratura

Por Irene Stur. Coparticipación: Las transferencias a municipios cayeron 10 puntos

Educación:

Polémica en Chubut por el acuerdo millonario con Red Chamber y los permisos de pesca excepcionales

Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en noviembre, tras el último aumento

Accedé aquí a la versión digital del diario papel de La Opinión Austral.