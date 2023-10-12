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INCENTIVO. REACCIÓN POSITIVA DEL SECTOR
DÓLAR MINERO: PERMITIRÁ SOSTENER LA EXPLORACIÓN
VUELVE EL PROGRAMA “LANAR”
MÁS DE $3.000 MILLONES PARA LOS PRODUCTORES
LAS HERAS. MISAEL SIGUE EN TERAPIA INTENSIVA
RENUNCIÓ EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS TRAS LA CAÍDA DEL MONUMENTO AL TEHUELCHE QUE HIRIÓ A UN TRABAJADOR MUNICIPAL
SERGIO MASSA SUSPENDIÓ SU VISITA A CALETA OLIVIA PREVISTA PARA ESTE VIERNES
COMODORO RIVADAVIA
PATRICIA BULLRICH CON AGENDA JUNTO AL GOBERNADOR ELECTO IGNACIO TORRES
POR LA INTENDENCIA
JUAN NAVARRETE: “LA PRIORIDAD ES CREAR PUESTOS DE TRABAJO”
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