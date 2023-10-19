Your browser doesn’t support HTML5 audio

INFORME ESPECIAL. CAMINO A LA INTENDENCIA

BOLETAS PARA TODOS

LA MAYORÍA DE LOS CANDIDATOS LE DIJERON A LA OPINIÓN ZONA NORTE QUE ES NECESARIA LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE LEMAS. LA MULTIPLICIDAD DE BOLETAS QUE HABRÁ EN EL CUARTO OSCURO HACE RESURGIR LA POLÉMICA.

 

UNIÓN POR LA PATRIA

EUGENIO QUIROGA PIDIÓ “LLENAR LAS URNAS”

 

POR SANTA CRUZ

PABLO CARRIZO Y UNA CAMPAÑA DE “ACCIONES CONCRETAS”

 

INVERSIONES EN EDUCACIÓN

LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS TÉCNICOS ESTÁ EN MARCHA

 

COMODORO RIVADAVIA

LUQUE APOYÓ A MASSA Y A GLINSKI

 

FERNANDO COTILLO: CERRÓ CON UNA CARAVANA DE UNIDAD POR TODA CALETA OLIVIA

 

EN ESTA NOTA Tapas

Leé más notas de La Opinión Austral