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RECLAMO. LIGA PATAGÓNICA DE GOBERNADORES
ALERTA POR LA CAÍDA DE LA COPARTICIPACIÓN
LOS CINCO GOBERNADORES ELECTOS DE LA PATAGONIA PIDIERON, POR NOTA, AL GOBIERNO NACIONAL UNA “COMPENSACIÓN” POR EL IMPACTO NEGATIVO EN LA COPARTICIPACIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE GANANCIAS Y EL PROGRAMA “COMPRE SIN IVA”. SI NO LA HAY, ADVIERTEN QUE PODRÍAN ENTRAR EN “EMERGENCIA FISCAL”.
LAS HERAS. SIGUE LA CONMOCIÓN
CÓMO FUE EL FEROZ FEMICIDIO DE GIMENA
ESTE MIÉRCOLES FUE EL SEPELIO. LA OPINIÓN ZONA NORTE PUDO CONOCER, EN EXCLUSIVA, DETALLES SOBRE SU ASESINATO Y EL AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN.
REITERAD. NUEVA ROTURA DEL ACUEDUCTO
COMODORO RIVADAVIA Y RADA TILLY SIN AGUA OTRA VEZ: EXIGEN SOLUCIONES
MARCANDO LA CANCHA
JUNTOS POR EL CAMBIO: LOS GOBERNADORES FIJAN POSICIÓN ANTE MILEI
EN SANTA CRUZ
DIPUTADOS JURARÁN EL 9 DE DICIEMBRE Y CLAUDIO VIDAL EL 10
PEDIDO SOLIDARIO
“PANCITAS FELICES” LANZÓ SU NUEVA CAMPAÑA ANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
FUTBOLISTAS DEL NORTE DE SANTA CRUZ JUEGAN EN CLUBES NACIONALES
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