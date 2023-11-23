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RECLAMO. LIGA PATAGÓNICA DE GOBERNADORES

ALERTA POR LA CAÍDA DE LA COPARTICIPACIÓN

LOS CINCO GOBERNADORES ELECTOS DE LA PATAGONIA PIDIERON, POR NOTA, AL GOBIERNO NACIONAL UNA “COMPENSACIÓN” POR EL IMPACTO NEGATIVO EN LA COPARTICIPACIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE GANANCIAS Y EL PROGRAMA “COMPRE SIN IVA”. SI NO LA HAY, ADVIERTEN QUE PODRÍAN ENTRAR EN “EMERGENCIA FISCAL”.

LAS HERAS. SIGUE LA CONMOCIÓN

CÓMO FUE EL FEROZ FEMICIDIO DE GIMENA

ESTE MIÉRCOLES FUE EL SEPELIO. LA OPINIÓN ZONA NORTE PUDO CONOCER, EN EXCLUSIVA, DETALLES SOBRE SU ASESINATO Y EL AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN.

 

REITERAD. NUEVA ROTURA DEL ACUEDUCTO

COMODORO RIVADAVIA Y RADA TILLY SIN AGUA OTRA VEZ: EXIGEN SOLUCIONES

 

MARCANDO LA CANCHA

JUNTOS POR EL CAMBIO: LOS GOBERNADORES FIJAN POSICIÓN ANTE MILEI

 

EN SANTA CRUZ

DIPUTADOS JURARÁN EL 9 DE DICIEMBRE Y CLAUDIO VIDAL EL 10

 

PEDIDO SOLIDARIO

“PANCITAS FELICES” LANZÓ SU NUEVA CAMPAÑA ANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

 

FUTBOLISTAS DEL NORTE DE SANTA CRUZ JUEGAN EN CLUBES NACIONALES

EN ESTA NOTA Tapas

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