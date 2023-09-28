IMPACTANTE ACCIDENTE

RÍO GALLEGOS: UNA CAMIONETA EMBISTIÓ Y MATÓ A UN CABALLO QUE TRANSITABA POR LA RUTA 3

 

LA CONFESIÓN DE MARCO RIZZO: “ESTUVE A PUNTO DE NO SEGUIR DESARROLLANDO EL DEPORTE”

 

CÓMO SIGUE LA BÚSQUEDA DE SOFÍA HERRERA A 15 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN EN RÍO GANDE

 

DÓLAR DIFERENCIAL PARA LAS EXPORTACIONES

IMPACTO POSITIVO EN LA CUENCA DEL GOLFO

EL DOLAR DIFERENCIAL PARA LAS EXPORTACIÓN DE PETROLEO BENEFICIARÁ TANTO A LAS EMPRESAS DE CUENCAS COMO LA DEL GOLFO QUE EXPORTA EL 20% DE SU PRODUCCIÓN, COMO A LAS PROVINCIAS QUE MEJORARÁN REGALÍAS. “RESPONDE A UNA MIRADA FEDERAL” DE SERGIO MASSA, VALORÓ EL INTENDENTE DE COMODORO RIVADAVIA JUAN PABLO LUQUE.

PLAN GAS.AR: ENERGÍA ADJUDICÓ VOLÚMENES A LA CUENCA AUSTRAL

 

DESTINADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ONG APOYAN PROPUESTA DE ACTIVIDAD NÁUTICA

 

CALETA OLIVIA

BOMBERO SALVÓ A UN BEBÉ DE 11 MESES QUE AHOGABA

 

INDEC

EN RIO GALLEGOS BAJÓ LA POBREZA Y LA INDIGENCIA EN EL SEMESTRE

 

OPERATIVO ALLANARON LA VIVIENDA DE UN ANCIANO Y HABÍA 4 ARMAS

CAMINO A LA INTENDENCIA

MIGUEL TRONCOSO: “DEBEMOS TENER SOLUCIONES CONCRETAS”

 

MASIVO ACTO CON SINDICATOS

MASSA EN NEUQUÉN: “LO PEOR YA PASÓ”

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