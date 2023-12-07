Your browser doesn’t support HTML5 audio
FACUNDO BELARDE PRESIDIRÁ EL CONCEJO DELIBERANTE
EL CONCEJAL DE POR SANTA CRUZ FUE EL MÁS VOTADO EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES Y RECIBIÓ EL APOYO DE SU BLOQUE. SE CONFIRMÓ QUE EL INTENDENTE FERNANDO COTILLO CONVOCÓ A EXTRAORDINARIOS PARA TRATAR PRESUPUESTO, TARIFIA Y LA TERNA PARA JUEZ DE PAZ. “LO QUE NO HAGAN ELLOS, LO RESOLVEREMOS NOSOTROS”, DIJO BELARDE AL RESPECTO.
DESPEDIDA 1. TRAS OCHO AÑOS DE GESTIÓN
ALICIA KIRCHNER: EMOTIVO SALUDO DE TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS EN CASA DE GOBIERNO
DESPEDIDA 2. TRASPASO EN PICO TRUNCADO
CLAUDIO VIDAL: DEJÓ A GÜENCHENEN AL MANDO DEL GREMIO Y AGRADECIÓ LOS 10 AÑOS DE APOYO
EMOTIVO ACTO DE COLACIÓN
EGRESARON LOS PEQUEÑOS DE LOS JARDINES MATERNALES
JUICIO POR LA MUERTE DE SOFÍA
DESGARRADOR: “MI HIJA NO VALE TRES MILLONES”
LIGA DE FÚTBOL NORTE
SE VIENE LA SEXTA FECHA DEL FUTBOL FEDERADO
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario