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FACUNDO BELARDE PRESIDIRÁ EL CONCEJO DELIBERANTE

EL CONCEJAL DE POR SANTA CRUZ FUE EL MÁS VOTADO EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES Y RECIBIÓ EL APOYO DE SU BLOQUE. SE CONFIRMÓ QUE EL INTENDENTE FERNANDO COTILLO CONVOCÓ A EXTRAORDINARIOS PARA TRATAR PRESUPUESTO, TARIFIA Y LA TERNA PARA JUEZ DE PAZ. “LO QUE NO HAGAN ELLOS, LO RESOLVEREMOS NOSOTROS”, DIJO BELARDE AL RESPECTO.

 

DESPEDIDA 1. TRAS OCHO AÑOS DE GESTIÓN

ALICIA KIRCHNER: EMOTIVO SALUDO DE TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS EN CASA DE GOBIERNO

 

DESPEDIDA 2. TRASPASO EN PICO TRUNCADO

CLAUDIO VIDAL: DEJÓ A GÜENCHENEN AL MANDO DEL GREMIO Y AGRADECIÓ LOS 10 AÑOS DE APOYO

 

EMOTIVO ACTO DE COLACIÓN

EGRESARON LOS PEQUEÑOS DE LOS JARDINES MATERNALES

 

JUICIO POR LA MUERTE DE SOFÍA

DESGARRADOR: “MI HIJA NO VALE TRES MILLONES”

 

LIGA DE FÚTBOL NORTE

SE VIENE LA SEXTA FECHA DEL FUTBOL FEDERADO

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