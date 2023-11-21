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DEFINICIONES. EL DÍA DESPUÉS DEL TRIUNFO
JAVIER MILEI: LAS CLAVES CON IMPACTO EN SANTA CRUZ
REPRESAS SANTACRUCEÑAS
DESDE CHINA ANTICIPARON UN TRABAJO “COOPERATIVO” CON MILEI, COMO SOCIO CLAVE EN LAS REPRESAS
PALERMO AIKE
LA EXPLOTACIÓN NO CONVENCIONAL DE SANTA CRUZ “SERÁ UN ATRACTIVO PARA INVERTIR”
AEROLINEAS ARGENTINAS
“ENTREGAREMOS LA EMPRESA A SUS EMPLEADOS PARA QUE COMPITAN CON POLÍTICA DE CIELOS ABIERTOS”
CALETA OLIVIA. CUMPLIÓ 122 AÑOS
EL CLIMA FRUSTRÓ LOS FESTEJOS DE LA CIUDADA
FERNANDO COTILLO
REAFIRMO MI COMPROMISO DE SIEMPRE CON CALETA OLIVIA
PABLO CARRIZO
“DEBEMOS RENOVAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA A ESTA CIUDAD
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