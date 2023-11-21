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DEFINICIONES. EL DÍA DESPUÉS DEL TRIUNFO

JAVIER MILEI: LAS CLAVES CON IMPACTO EN SANTA CRUZ

 

REPRESAS SANTACRUCEÑAS

DESDE CHINA ANTICIPARON UN TRABAJO “COOPERATIVO” CON MILEI, COMO SOCIO CLAVE EN LAS REPRESAS

 

PALERMO AIKE

LA EXPLOTACIÓN NO CONVENCIONAL DE SANTA CRUZ “SERÁ UN ATRACTIVO PARA INVERTIR”

 

AEROLINEAS ARGENTINAS

“ENTREGAREMOS LA EMPRESA A SUS EMPLEADOS PARA QUE COMPITAN CON POLÍTICA DE CIELOS ABIERTOS”

 

CALETA OLIVIA. CUMPLIÓ 122 AÑOS

EL CLIMA FRUSTRÓ LOS FESTEJOS DE LA CIUDADA

 

FERNANDO COTILLO

REAFIRMO MI COMPROMISO DE SIEMPRE CON CALETA OLIVIA

 

PABLO CARRIZO

“DEBEMOS RENOVAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA A ESTA CIUDAD

EN ESTA NOTA Tapas

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