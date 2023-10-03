CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 19 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
MES ROSA
LA AGRUPACIÓN VENIDICI REALIZÓ LA TRADICIONAL VIGILIA A LOS PIES DEL GOROSITO JUNTO A VARIAS ORGANIZACIONES.
OCTUBRE: MES DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.
MASSA TUVO LA ÚNICA DEFINICIÓN “CATEGÓRICA” SOBRE ENERGÍA DURANTE EL DEBATE PRESIDENCIAL
EL PROFESOR DANIEL CUELLO, SÍMBOLO DEL CEMEPA, SE JUBILÓ LUEGO DE 30 AÑOS DE DOCENCIA
RECLAMO POR “BAJOS HONORARIOS”
CONSULTA MÉDICA: RIGE EN CALETA OLIVIA EL “COPAGO”
LA OPINIÓN ZONA NORTE RECORRIÓ LAS TRES CLÍNICAS PRIVADAS DE LA CIUDAD. EL PAGO DEL “BONO” COMPENSATORIO OSCILA ENTRE LOS $2.000 Y $4.000, “DE ACUERDO A LA ESPECIALIDAD Y LA OBRA SOCIAL”. LA CRISIS ECONÓMICA Y CÓMO IMPACTA EN LA SALUD.
COMODORO RIVADAVIA
RIVADAVIA RUTA 3: SÓLO SERÁ PARA TRANSITO LIVIANO
APARECIÓ EL PEÓN RURAL BUSCADO EN JARAMILLO
SOBREVIVIÓ 10 DÍAS “COMIENDO PLANTAS”
ALEJANDRO PALMA TIENE 78 AÑOS Y SE PERDIÓ DESDE LA ESTANCIA EL MONTE. LO ENCONTRARON EN EL RÍO DESEADO JUNTO A SU PERRO. DIJO QUE SE GUIO POR LAS ESTRELLAS Y SE ALIMENTÓ CON RAÍCES.
POR LA INTENDENCIA
HUGO SUÁREZ: “EL PUERTO PUEDE SER UN GRAN GENERADOR DE EMPLEO”
TRIBUNAL ORAL
COMENZÓ EL JUICIO CONTRA EL CONTADOR ACUSADO DE ABUSO
ES SU OCTAVA COPA EN LA LIGA NORTE
OLIMPIA JUNIORS SE CORONÓ CAMPEÓN Y SU TÉCNICO REIVINDICÓ EL TRABAJO EN EQUIPO
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