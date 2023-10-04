Your browser doesn’t support HTML5 audio
CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 18 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
IMPACTO AMBIENTAL
DANIEL PERALTA ENCABEZÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA POR LA CENTRAL TÉRMICA DE YCRT.
OCTUBRE: MES DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.
ALEJANDRO PALMA VOLVIÓ CON SU FAMILIA: “CAMINÓ MÁS DE 40 KM”, DIJO EL SOBRINO DEL PEÓN RURAL
SE VIENE UNA NUEVA VELADA DE BOXEO PROFESIONAL EN EL GIMNASIO “CHICHINO” IBÁÑEZ DE CALETA OLIVIA
REPUDIABLE AGRESIÓN
“NO TE PEGO PORQUE NO VES NADA”
PABLO CALICATE DENUNCIÓ QUE EL HERMANO DEL CANDIDATO A INTENDENTE FACUNDO PRADES LO INCREPÓ EN PLENA CALLE. “A LOS VIOLENTOS HAY QUE ERRADICARLOS DE LA SOCIEDAD”, AFIRMÓ. EL FUNCIONARIO SUFRE DE “VISIÓN SUBNORMAL” A LA QUE HIZO REFERENCIA, A LOS GRITOS, SU AGRESOR.
COMODORO RIVADAVIA
TODO LISTO PARA LA 9ª EXPO INDUSTRIAL
SIGUE EL ALERTA POR LA GRIPE AVIAR
HALLARON OTRO LOBITO MUERTO EN LA COSTANERA
EL NÚMERO DE EJEMPLARES SIGUE SUBIENDO. TRABAJARON PERSONAL DE SENASA, PROTECCIÓN CIVIL Y CONSEJO AGRARIO. PIDEN RESPETAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.
SALARIOS
CONCILIACIÓN OBLIGATORIA ANTE EL PARO DECLARADO POR DOCENTES TÉCNICOS
RECONOCIDOS
ALUMNOS DE LA EBIMAL PREMIADOS EN INNOVAR
INGRESOS PROVINCIALES
LA RECAUDACIÓN DE ASIP A TONO CON LA INFLACIÓN
FESTEJO
EL HOGAR DE ANCIANOS CELEBRÓ LA PRIMAVERA
DESDE LA TARDE DEL MARTES
LA RUTA 3 SE ENCUENTRA HABILITADA AL TRÁNSITO
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario