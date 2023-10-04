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CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 18 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

IMPACTO AMBIENTAL

DANIEL PERALTA ENCABEZÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA POR LA CENTRAL TÉRMICA DE YCRT.

OCTUBRE: MES DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.

ALEJANDRO PALMA VOLVIÓ CON SU FAMILIA: “CAMINÓ MÁS DE 40 KM”, DIJO EL SOBRINO DEL PEÓN RURAL

SE VIENE UNA NUEVA VELADA DE BOXEO PROFESIONAL EN EL GIMNASIO “CHICHINO” IBÁÑEZ DE CALETA OLIVIA

REPUDIABLE AGRESIÓN

“NO TE PEGO PORQUE NO VES NADA”

PABLO CALICATE DENUNCIÓ QUE EL HERMANO DEL CANDIDATO A INTENDENTE FACUNDO PRADES LO INCREPÓ EN PLENA CALLE. “A LOS VIOLENTOS HAY QUE ERRADICARLOS DE LA SOCIEDAD”, AFIRMÓ. EL FUNCIONARIO SUFRE DE “VISIÓN SUBNORMAL” A LA QUE HIZO REFERENCIA, A LOS GRITOS, SU AGRESOR.

COMODORO RIVADAVIA

TODO LISTO PARA LA 9ª EXPO INDUSTRIAL

SIGUE EL ALERTA POR LA GRIPE AVIAR

HALLARON OTRO LOBITO MUERTO EN LA COSTANERA

EL NÚMERO DE EJEMPLARES SIGUE SUBIENDO. TRABAJARON PERSONAL DE SENASA, PROTECCIÓN CIVIL Y CONSEJO AGRARIO. PIDEN RESPETAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

 

SALARIOS

CONCILIACIÓN OBLIGATORIA ANTE EL PARO DECLARADO POR DOCENTES TÉCNICOS

RECONOCIDOS

ALUMNOS DE LA EBIMAL PREMIADOS EN INNOVAR

 

INGRESOS PROVINCIALES

LA RECAUDACIÓN DE ASIP A TONO CON LA INFLACIÓN

FESTEJO

EL HOGAR DE ANCIANOS CELEBRÓ LA PRIMAVERA

DESDE LA TARDE DEL MARTES

LA RUTA 3 SE ENCUENTRA HABILITADA AL TRÁNSITO

EN ESTA NOTA Tapas

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