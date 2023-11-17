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SEGUNDA VUELTA. ¡ARGENTINOS A VOTAR!

ESTE DOMINGO SE ELIGE PRESIDENTE

265.400 SANTACRUCEÑOS VOLVERÁN A LAS URNAS ESTE 19 DE NOVIEMBRE PARA DEFINIR SI SERGIO MASSA O JAVIER MILEI CONDUCIRÁN LOS DESTINOS DE LA ARGENTINA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS. DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA COMIENZA LA VEDA ELECTORAL HASTA EL DOMINGO A LAS 21 HORAS.

 

RÍO GALLEGOS. ACTO EN LA UTN

LOS LEGISLADORES NACIONALES RECIBIERON SU DIPLOMA

 

POSTURA DE CARA A LAS ELECCIONES

JUEZ FEDERAL CLAUDIO VÁZQUEZ: SE GANA O SE PIERDE, LO QUE NO PODEMOS PERDER ES LA DEMOCRACIA”

 

POR REDES SOCIALES

CLARO APOYO DE ALICIA: “SERGIO MASSA BUSCA LA INCLUSIÓN Y LA POSIBILIDAD”

 

JEFE REGIONAL DE LA ANSES

RUIZ: “LA FORMA DE SOBRELLEVAR LA CRISIS NO ES ELIMINANDO DERECHOS”

 

EN CALETA Y GALLEGOS

UNIVERSIDADES PRESENTES EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PUBLICA

 

CHUBUT- FUERTE DENUNCIA

IGNACIO TORRES CONTRA DIPUTADOS: “NOS PIDEN QUE INGRESEMOS A SUS PARIENTES”

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