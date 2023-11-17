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SEGUNDA VUELTA. ¡ARGENTINOS A VOTAR!
ESTE DOMINGO SE ELIGE PRESIDENTE
265.400 SANTACRUCEÑOS VOLVERÁN A LAS URNAS ESTE 19 DE NOVIEMBRE PARA DEFINIR SI SERGIO MASSA O JAVIER MILEI CONDUCIRÁN LOS DESTINOS DE LA ARGENTINA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS. DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA COMIENZA LA VEDA ELECTORAL HASTA EL DOMINGO A LAS 21 HORAS.
RÍO GALLEGOS. ACTO EN LA UTN
LOS LEGISLADORES NACIONALES RECIBIERON SU DIPLOMA
POSTURA DE CARA A LAS ELECCIONES
JUEZ FEDERAL CLAUDIO VÁZQUEZ: SE GANA O SE PIERDE, LO QUE NO PODEMOS PERDER ES LA DEMOCRACIA”
POR REDES SOCIALES
CLARO APOYO DE ALICIA: “SERGIO MASSA BUSCA LA INCLUSIÓN Y LA POSIBILIDAD”
JEFE REGIONAL DE LA ANSES
RUIZ: “LA FORMA DE SOBRELLEVAR LA CRISIS NO ES ELIMINANDO DERECHOS”
EN CALETA Y GALLEGOS
UNIVERSIDADES PRESENTES EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PUBLICA
CHUBUT- FUERTE DENUNCIA
IGNACIO TORRES CONTRA DIPUTADOS: “NOS PIDEN QUE INGRESEMOS A SUS PARIENTES”
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