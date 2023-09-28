CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 23 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

 

LA PELOTA NO PARA

ESTE FIN DE SEMANA SE JUGARÁ OTRA FECHA INTENSA EN EL TORNEO DE FUTSALEN CALETA OLIVIA.

 

JOSÉ GLINSKI ASEGURÓ QUE EL DÓLAR DIFERENCIAL SIGNIFICARÁ 20% EN LAS REGALÍAS PETROLERAS

 

FERNANDO COTILLO ENTREGÓ EL LOTE PARA CONSTRUIR EL CENTRO ARTÍSTICO DEL TALLER “EL TIERRAL”

 

APROBADO EN FORMA UNÁNIME

DIPUTADOS DEROGÓ EL APORTE SOLIDARIO

EL PROYECTO PONE FIN A LA QUITA A CASI 13 AÑOS DE HABER SIDO IMPUESTA Y BENEFICIA A MÁS DE 3 MIL JUBILADOS PROVINCIALES. FUE TRATADO SOBRE TABLAS CON EL APOYO DE TODOS LOS LEGISLADORES. “ES UN DÍA HISTÓRICO”, AFIRMÓ LA VOCAL POR LOS PASIVOS VIVIANA CARABAJAL.

 

COMODORO RIVADAVIA

RUTA 3: ESTÁN ASFALTANDO EN LA ZONA DEL COLAPSO

 

PRODUCCIÓN

COMENZÓ LA EXPO LIDERAR JÓVENES EN CALETA OLIVIA

 

ALICIA OTORGÓ POR DECRETO EL AUMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 

HABLÓ EL BOMBERO HÉROE QUE LE SALVÓ LA VIDA A UN BEBÉ

JORGE LUIS SAAVEDRA:”ESTAMOS PARA DAR RESPUESTA Y AHORA UNA CRIATURA TIENE OTRA OPORTUNIDAD”

 

EL CHALTÉN

DETUVIERON A UN HOMBRE CON USD 27 MIL QUE NO PUDO JUSTIFICAR

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