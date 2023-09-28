CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 23 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
LA PELOTA NO PARA
ESTE FIN DE SEMANA SE JUGARÁ OTRA FECHA INTENSA EN EL TORNEO DE FUTSALEN CALETA OLIVIA.
JOSÉ GLINSKI ASEGURÓ QUE EL DÓLAR DIFERENCIAL SIGNIFICARÁ 20% EN LAS REGALÍAS PETROLERAS
FERNANDO COTILLO ENTREGÓ EL LOTE PARA CONSTRUIR EL CENTRO ARTÍSTICO DEL TALLER “EL TIERRAL”
APROBADO EN FORMA UNÁNIME
DIPUTADOS DEROGÓ EL APORTE SOLIDARIO
EL PROYECTO PONE FIN A LA QUITA A CASI 13 AÑOS DE HABER SIDO IMPUESTA Y BENEFICIA A MÁS DE 3 MIL JUBILADOS PROVINCIALES. FUE TRATADO SOBRE TABLAS CON EL APOYO DE TODOS LOS LEGISLADORES. “ES UN DÍA HISTÓRICO”, AFIRMÓ LA VOCAL POR LOS PASIVOS VIVIANA CARABAJAL.
COMODORO RIVADAVIA
RUTA 3: ESTÁN ASFALTANDO EN LA ZONA DEL COLAPSO
PRODUCCIÓN
COMENZÓ LA EXPO LIDERAR JÓVENES EN CALETA OLIVIA
ALICIA OTORGÓ POR DECRETO EL AUMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
HABLÓ EL BOMBERO HÉROE QUE LE SALVÓ LA VIDA A UN BEBÉ
JORGE LUIS SAAVEDRA:”ESTAMOS PARA DAR RESPUESTA Y AHORA UNA CRIATURA TIENE OTRA OPORTUNIDAD”
EL CHALTÉN
DETUVIERON A UN HOMBRE CON USD 27 MIL QUE NO PUDO JUSTIFICAR
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