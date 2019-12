La palabra de los concejales electos de Río Gallegos que mañana jurarán para los próximos 4 años

Esta mañana se llevó a cabo la sesión preparatoria para la nueva conformación del Concejo Deliberante de Río Gallegos para los próximos cuatro años de gestión.

Cada uno de los ediles electos tuvo su palabra con el móvil de Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9, contando sus expectativas para los períodos en que ocuparán sus respectivas bancas en el parlamento municipal.

Los del oficialismo

Wilson Flores, el concejal más joven que integrará el HCD, debió ocupar el lugar de secretario en esta sesión preparatoria. Al respecto, dijo que es «un sueño que comenzó hace varios meses», y que espera trabajar de ahora en adelante con «mucha responsabilidad, mucha humildad y sobre todo dedicación que es lo que nos pide Pablo Grasso constantemente todos los días cuando nos reunimos con él».

Pedro Muñoz y Wilson Flores, concejales electos.

Paola Costa por su parte agradeció a los militantes que acompañaron la campaña: «es una responsabilidad que recae sobre mí, porque en ellos yo me veo reflejada». «Yo tengo 30 años de militancia, y hoy estar en este lugar no me lo esperaba», expresó. Respecto a ser junto a Daniela D’amico las únicas concejalas, dijo: «Vamos a hacer un trabajo muy lindo con la concejal D’Amico, porque ya nos hemos juntado a hablar y hay muchas cosas que pensamos en común».

Paola Costa.

Emilio Maldonado, el edil más votado en las elecciones de octubre y que representa al espacio de Pablo Grasso, señaló: «Mi objetivo es poder generar herramientas para que el intendente pueda sacar la ciudad adelante». «Esto es un monstruo», dijo respecto al Concejo Deliberante, «pero corremos con ventaja de ser empleados hace más de 11 años, y conocer a cada uno de los que trabajan», agregó.

Emilio Maldonado.

Leonardo Fuhr, otro de los electos por el Frente de Todos, dijo que esperra «hacer valer el voto de confianza de los vecinos que pusieron en nosotros, para hacer de Río Gallegos la ciudad capital que esta provincia se merece». «Al ser oficialismo tenemos una mayor cuota de responsabilidad frente al electorado y los vecinos, porque fueron ellos los que depositaron el voto de confianza», analizó.

Leonardo Fuhr.

La oposición

Leonardo Roquel, reconocido por su labor en el área de Deporte, planteó que aspira a «ser un concejal no tanto de escritorio sino de estar en contacto con los vecinos, estar en los barrios, de que mi equipo esté en contacto todo el tiempo con los problemas que tiene la gente».

Leonardo Roquel.

Pedro Muñoz, el concejal de mayor edad y que presidió la sesión preparatoria, dijo que fundamentalmente aguarda «cumplir lo que prometimos, valor y respetar eso». «Es lo que los vecinos en todas las campañas reclaman, que se vuelva a conversar con ellos, darle valor a la palabra», aunque aseguró que «va a haber debates y tensiones».

Daniela D’Amico.

Daniela D’Amico, procurará «ser la voz de los vecinos de mi ciudad, y de muchas de las mujeres que muchas veces no se sienten identificadas», expresó. Asimismo agregó: «Me eligió la oposición, así que voy a ser la voz de toda esa gente que me acompañó con su voto, y de la que no me acompañó también, porque yo soy de acá y amo mi ciudad y quiero lo mejor para esta gestión».