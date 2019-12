La periferia continúa pidiendo servicios: unos tienen y otros no

Varios barrios de nuestra ciudad continúan luchando por tener servicios básicos. Agua, gas y luz no llegan a muchas zonas y, concluida la gestión de Giubetich, la situación empeoró para algunos. Ahora esperan la asunción de Grasso. Los casos de cinco barrios de nuestra ciudad que tienen y no tienen los servicios.

El problema de los barrios de la periferia se resiente en el periodo invernal, pero no deja de estar latente todo el año. Entrando en un clima más calmo y con la llegada de la nueva gestión municipal, los vecinos ya se anticipan para ver si pueden resolver y dar con algunos de los servicios faltantes en las zonas.

Un barrio complicado con la situación es el Bicentenario. En diálogo con La Opinión Austral, Jennifer, una de las vecinas de la zona, indicó: “si bien tenemos dos canillas comunitarias, no dan abasto para todo el barrio. Tenemos los proyectos que nos hizo Servicios Públicos para hacernos la red de agua, nosotros los vecinos venimos comprando los materiales, pero de a poco, no llegamos por los costos”, indicó.

Cada caño sale 1.300 pesos, explicó la vecina: “de a poco pudimos hacer entre 600 y 700 metros de cañería de red de agua en dos etapas con la colaboración de SPSE, pero no nos alcanza para comprar los caños porque han aumentado mucho, lo que queremos exponer es esta preocupación sobre cuándo nos van a dar la respuesta”.

En este sentido agregó: “la realidad es que sin agua no haces nada, ¿cómo puede ser que en los tiempos que estemos no llegue el agua? Estamos preocupados por esta situación que está pasando”.

Sin embargo, destacó los logros que han podido conseguir: “logramos hacer varias cosas, la primera obra fue el primer tramo de la red de agua, se hizo en marzo del 2018 con la compra de caños de los vecinos y parte de SPSE. La segunda etapa se hicieron 300 más, en total tenemos aproximadamente 700 metros”.

Agregó a ello que la situación se complicó últimamente por los costos de los caños: “la situación es alarmante porque el agua es fundamental, la Municipalidad no responde con camiones y ya no podemos afrontar los gastos de comprar nosotros los caños, porque ni haciendo rifas podemos comprar la cantidad de caños que requiere esta obra. Necesitamos una respuesta, necesitamos que nos escuchen”.

En este contexto, explicó que los mismos vecinos hicieron las canillas comunitarias: “Hicimos dos, el Bicentenario 4 directamente no tiene nada. Se abastece gracias a los caños que hemos comprado nosotros para hacer la canilla comunitaria, es alarmante”.

Por su parte, el barrio 22 de Septiembre atraviesa una situación similar, donde la falta de servicios preocupa al sector. Se trata de 209 manzanas, con más de 3.500 lotes donde viven 180 familias aproximadamente.

“Carbón no trajeron más hace tres o cuatro meses. Menos mal los días están más tranquilos, pero no queda mucho”, indicó al medio Gerardo Acevedo, presidente de la Junta Vecinal.

El tema del agua “está como siempre”, agregó. “Con esta manguera comunitaria que tenemos se abastecen muchos vecinos y no hay presión, así que por ejemplo hoy no había agua. Servicios Públicos nos pidió que compremos los caños, pero es muchísima inversión que no podemos afrontar hoy”.

Los barrios que comenzarán a tener agua potable

Distinto es el caso de los barrios Virgen del Valle, Los Alerces y Los Alamos, que están en vías de completar las obras para poder tener agua potable. En diálogo con el medio, el presidente de la Junta Vecinal del Virgen del Valle, Gustavo Andrés, indicó que se encuentran en proceso para tener el servicio.

“Esta obra para tener agua potable la veníamos pidiendo hace años. Hoy en día los vecinos que vivimos acá en el barrio tenemos dos formas de tener agua: a través de una perforación a 30 metros, la cual tiene un costo elevado de alrededor de 130 mil pesos, sino el SUM de la Municipalidad que te lleva agua que, si bien no es de consumo, sirve para limpieza y demás”.

Por ello, continuó, “no había otra forma de acceder al agua, este planteo se lo hicimos a la gobernadora y gracias a eso se está haciendo realidad un sueño, porque abarca a los barrios de Virgen del Valle, Los Alerces y Los Alamos”. Las perforaciones se realizan detrás del Virgen del Valle y van a beneficiar alrededor de mil familias.

“Estamos muy agradecidos a todos los que nos recibieron y ayudaron para llevar adelante el proyecto, esperando que se termine rápido la obra y que podamos tener en todas las viviendas agua potable”, concluyó.