El ballet folclórico La Querencia terminó sus presentaciones en el Pre Cosquín, en Córdoba. Pese a no haber alcanzado la instancia final, los 35 bailarines que formaron parte del festival lograron pisar el escenario por primera vez y apuntan a seguir compitiendo.

El ballet folclórico La Querencia formó parte del festival Pre Cosquín que tuvo lugar en Córdoba. Durante cinco días, los 35 bailarines se presentaron en el escenario por primera vez, donde tuvieron una participación destacada que fue sumamente valorada por el jurado, pese a no llegar a la instancia final.

La profesora Micaela Gallardo, en diálogo con La Opinión Austral, brindó detalles de la participación de la delegación santacruceña y señaló que se encuentra sumamente “orgullosa” del equipo que representó a la provincia.

Gallardo señaló: “Terminamos de competir y la verdad es que fueron cinco días de muchas emociones, este lugar es único, se cumplió el sueño tan esperado para los chicos, llegar hasta acá nos costó un montón, no pasamos a la final, pero no nos angustia”.

Para la profesora, el grupo llegó a Córdoba a “dejar un mensaje”, que era “el compromiso que teníamos con la comunidad tehuelche de Río Gallegos”, en relación a la obra que presentaron que representó la identidad santacruceña.

“Para nosotros eso fue lo más importante y sabemos que tuvo relevancia”, agregó Gallardo, quien detalló que el jurado hizo una devolución satisfactoria respecto a las presentaciones.

“Las devoluciones fueron muy buenas, también sabemos que hay que pagar derecho de piso en Cosquín y que no todo se logra la primera vez. Estamos muy contentos, estoy feliz de ver a mis alumnos en este nivel que manejaron, porque estuvieron a la altura de las circunstancias”, señaló la profesora.

Es así que el paso de la delegación santacruceña fue un primer acercamiento que consideraron importante para la primera vez de los jóvenes y adultos en Pre Cosquín.

“Estamos con el alma llena. Uno sabe como artista que cuando se gana el respeto de la plaza ya está, más allá de que hay tres personas juzgando tu trabajo con un criterio fundamentado, cuando uno viene acá viene por el respeto, por el silencio y el reconocimiento de tus colegas, eso fue lo más importante”, se explayó Gallardo.

La profesora agregó: “Fue la primera vez de los chicos en Cosquín y me parece que fue lo más valioso, creo que tenemos muchísimas fortalezas. Nos presentamos con la obra ‘Dueños del Viento’, que fue una decisión que tomé en el camino porque no quería dejarla guardada si no llegábamos a pasar a la final”.

La lucha por viajar y la reflexión después del Pre Cosquín

La Querencia tuvo que ‘batallar’ para poder llegar a Córdoba, tras no conseguir micro, el Gobierno de la provincia y el gremio AOMA pudieron gestionar el pase al festival.

“Nos costó mucho, confirmamos el viaje cuatro días antes de ir a Cosquín y realmente fue una tortura, pero estamos acá y lo logramos”, indicó, al tiempo que detalló que la delegación permanecerá en la provincia hasta que termine el festival, momento en el cual retornarán a Río Gallegos.

“Yo recibí una devolución del jurado muy especial para mí como docente, ellos creen que La Querencia ha innovado después de tantos años, me consideraron como una innovadora de Santa Cruz. El jurado reconoció mi trabajo en la asistencia técnica, en las capacitaciones, una cosa es contratar trabajadores y llevarlos al sur, pero el trabajo de un director va mucho más allá de ello, consta de mantener esa capacitación a lo largo del tiempo”, detalló Gallardo.

Por ello, indicó que hay que tener “constancia y continuidad” y en el Pre Cosquín “quedó demostrado que así fue, no fue algo improvisado”.Para concluir, indicó: “Ahora entramos en un periodo de relax, así que vamos a volver el 20 a Río Gallegos cuando termina el Pre Cosquín, para que ellos también vean las presentaciones