Una joven de Río Gallegos denunció la terrible situación que vivió mientras caminaba por la noche de regreso a su casa. En plena Av. Juan Domingo Perón, un auto la siguió desde la calle Monte Aymond, y desde el interior del mismo intentaron secuestrarla.

“Me quisieron levantar“, indica el testimonio de la chica, que difundió a través de sus redes sociales. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando la joven regresaba desde la laguna Ortiz, en cercanías al Centro Cultural Orkeke. Allí había estado bebiendo, e iba con una cerveza en la mano cuando una camioneta Ford Ranger color gris se acercó, y el conductor de la misma se bajó con intenciones de meterla dentro del rodado, relata en su publicación.

El recorrido que habría hecho la joven, según su relato en redes.

“No es la hora, ni como andaba vestida (jogging ancho y campera de abrigo), me iba tomando una birra.. Salí a tomarme unas birras sola a la laguna del Orkeke y no está mal. No por eso tengo que tener cuidado”, expresa el mensaje de la joven, que afortunadamente pudo evitar que se la llevaran.

En su descargo también señala que en su casa la estaban esperando su hija y su madre durmiendo. Además, remarcó que luego de librarse del intento de secuestro, comenzó a correr por la avenida y dos personas que iban a bordo de un automóvil se acercar a ayudarla. En su posteo les agradece, si bien no puede recordar sus nombres.