NO NOS OLVIDAMOS DE CABEZAS

JOSÉ “PATO” SILVA: “TANTA MALDAD POR SACAR LA FOTO DE UN PODEROSO”

Epígrafe: José “Pato” Silva, 29 años haciendo fotoperiodismo.

Arrancó como fotoperiodista luego del advenimiento de la democracia, en 1985, “tuve la oportunidad de trabajar de forma free lance en LOA. Hasta que uno de los fotógrafos se retiró y yo pude ingresar oficialmente, desde ahí nunca paré”.

Lo que lo motivó fue una película que relataba la cobertura de un reportero gráfico corresponsal de guerra en el frente de batalla, Bajo Fuego, “ahí fue donde me entusiasmé a hacer fotografía y a estudiar esto”, recordó José.

Después pudo viajar a Buenos Aires y realizar una pasantía en el diario Popular, “ahí comencé con esta carrera, que es lo que me apasiona, porque a mí me gusta la calle, no estar encerrado” afirmó.

Sobre el 25 de enero de hace 23 años, “Pato” recordó que había arrancado temprano, “me puse a hacer zapping en la tele y comencé a ver los titulares que decían que habían asesinado a un reportero gráfico”.

“Pero en ese momento no caía, cuando empiezo a ver la imagen de José Luis y de lo que había pasado realmente no lo podía creer, con tanta saña, con tanta maldad, solo por sacar la foto de un poderoso” lamentó.

FOTOGALERÍA: JOSÉ SILVA

Sobre el brutal crimen, el fotógrafo afirmó: “A cualquiera nos puede pasar, en menor o mayor escala, es lamentable la connivencia entre los poderes, gobiernos, empresarios, la Policía corrupta en ese momento, en democracia, y muy pocas voces se alzaron para poder esclarecer el hecho, con el tiempo sí hubo una marejada de pedidos de justicia”.

Para José, la muerte de Cabezas ayudó a que se respete más la profesión, porque “hay que dignificar el trabajo del reportero gráfico que siempre es el mal visto en todos lados, el más criticado”.

Por último, agradeció a Jorge Ibáñez, a Osvaldo Graves, a Claudio González, a Walter Díaz y a Jorge Riquelme, “son varios de los colegas con los que nos cruzamos y están presentes siempre en los actos por Cabezas” finalizó.

MIRTA VELÁSQUEZ: “SIEMPRE SENTÍ QUE NO HUBO JUSTICIA”

Epígrafe: Mirta Velásquez, más de una década dedicada a la fotografía

Forma parte del equipo de reporteros gráficos de LOA, se desempeña como fotógrafa desde hace 11 años y su trabajo tuvo varias etapas.

“Fotos sociales, paisajes, criminalística” fueron las áreas en las que se desempeñó Mirta, y en noviembre del 2015 arrancó en LOA haciendo un reemplazo a otro fotógrafo, “ese fin de semana se quemó el edificio del Juzgado Penal, en Avenida Kirchner”, recordó la reportera.

Con respecto a su profesión, aseguró que “el trabajo tiene de todo, adrenalina y hasta pasión, ver tu foto en una tapa es muy satisfactorio”.

Aseguró que es un trabajo en el que todos los días se aprende algo nuevo, y “de los colegas mucho más”, y entre las cosas lindas del desafío diario de mostrar la noticia en una foto, destacó el reconocimiento de la gente “nos ven y nos saludan con mucho cariño”.

FOTOGALERÍA: MIRTA VELÁSQUEZ

Por último, y en referencia a la conmemoración del asesinato de José Luis Cabezas, Mirta explicó que era muy jovencita, “seguí todo el caso y siempre sentí que no hubo justicia”, y agregó: “Salimos a la calle y disparamos imágenes, eso no debería ser una sentencia de muerte”.