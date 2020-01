La hija de Lía Crucet fue quien confirmó esta noticia y alarmó a todos sus fanáticos. Pese a que la familia quiere que abandone los escenarios, ella continúa brindando algunos shows.

La salud de la cantante que supo enloquecer a su público con grandes éxitos como ”La güera Salomé” o ”La orgullosa” y volverse con el tiempo en ”La reina de la Bailanta”, como era llamada entre los referentes de la movida tropical de esa época, encendió la alarma entre sus fans.

Karina, hija de la artista tropical, contó algunos detalles del delicado estado de salud de la cantante tropical. Tal como expresó su familiar, la artista padece de un cuadro de esquizofrenia. Pese a esto, ella sigue brindando shows aunque su familia se muestre en contra de esto, expresó en diálogo con Teleshow.

Días atrás, la nieta de Lía Crucet irrumpió en los medios de comunicación al denunciar por acoso sexual y laboral, a un exparticipante del programa Soñando por Bailar, dueño del local gastronómico donde ella trabaja como mesera.

A su vez, la joven reveló la enfermedad que padece su abuela y contó algunos detalles: “Desde que yo tengo 14 años muchas veces fue tapado por cosas que prefiero no revelar. Medicada se lleva bien, si se la cuida. En los últimos tiempos ha empeorado. No tenemos ganas de hablar de la enfermedad de mi mamá, ella no está en condiciones de hablar, porque tiene un delirio crónico”.

A su vez, Malena añadió: “No podemos involucrarla mucho, no está en condiciones. Está trabajando igual, hace presentaciones. Es un conflicto en la familia. Si no está en condiciones de hablar, tampoco está en condiciones de trabajar”.