La Selección Patagónica Sur compite en Neuquén

Hoy en San Martín de los Andes, Neuquén, comenzará el primer Torneo Nacional de Selecciones Regionales de Newcom, organizado por el municipio de San Martín de los Andes y la Federación Argentina de Newcom Adultos Mayores (FANAM).

La competencia se iniciará hoy con las categorías +50, +60 y +70 años en cancha y además de los partidos, hasta el domingo 1° habrá diferentes actividades, entre ellas consensuar un único reglamento con todos los referentes (jugadores, técnicos, dirigentes), la conformación del Colegio de Arbitros Nacional con representantes de las ocho regiones y la presentarción del Curso Nacional de Técnicos de Newcom.

Entre las delegaciones estará la Selección Patagónica Sur, que contiene a Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, dirigida por la entrenadora Rosa Irusta, que presentará equipos en +50 y +60.

Sobre la conformación de los planteles, la técnica manifestó a La Opinión Austral “no me demandó mucho tiempo porque la convocatoria fue muy grande, vinieron muchísimos jugadores y jugadoras, pero sí fue bastante difícil porque eran muy buenos. No fue nada fácil hacer la selección, primero se hizo una preselección con puntaje y después directamente hice un ranking, hice la selección de 12 jugadores, que es lo que se me pedía en cada categoría”.

La entrenadora detalló que los equipos cuentan con jugadores de Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Gobernador Gregores, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre y Tierra del Fuego. “Nos quedó colgado Chubut porque pertenece a otra federación, pero la convocatoria es bastante federal, así que estamos felices”, expresó.

Ayer se realizó la inauguración y el sorteo del fixture. Sobre los rivales, Irusta comentó que “habrá equipos invitados que son muy buenos, nosotros entrenamos fuerte, con muchas ganas de estar. Es una gran responsabilidad y tengo que ocuparme de 24 personas que están bajo mi control, pero somos todos grandes, creo que no va a haber ningún problema. Ya estamos todos acostumbrados a viajar, a participar de torneos importantes. Es una experiencia muy linda porque es un torneo a nivel nacional, así que es un poco más importante que otras competencias”. Vale mencionar que como sucede en cada certamen, habrá un tercer tiempo con cena y baile.

Finalizando, agradeció “a la Secretaría de Deportes, al futuro intendente que nos ayudó con algunas remeras y buzos, nos ha ayudado toda la comunidad, vendimos rifas, bonos, todos colaboraron para que podamos viajar”.

“Ojalá nos vaya bien, no importa mucho el resultado, sino la experiencia, en estos torneos se aprende mucho; es importante participar y aprender, la amistad que se hace de un equipo al otro, la experiencia es muy linda”, concluyó la DT.