La pandemia avanza en el mundo y la solidaridad no se detiene. Distintas personas han tenido la iniciativa para colaborar con los más vulnerables, desde la confección de barbijos hasta hacerles las compras a los adultos mayores. ¿Qué proponen y cómo contactarlas? ¿Qué recaudos toman para ayudar?

Carla Aguilar tiene 30 años y confecciona barbijos para quienes más necesiten:

“Lo mejor de todo es que todos nos ayudemos. Mucha, pero mucha gente me mandó mensajes. Tanto de acá de Río Gallegos, como de Las Heras, Chile, Comodoro Rivadavia, El Calafate e incluso Buenos Aires”, relató Carla a La Opinión Austral.

Carla Aguilar contó que le piden barbijos de distintas ciudades. Hoy fabrica 80 por día. FOTO: CARLA AGUILAR

Contó que la mayoría busca los barbijos en su domicilio y entrega un máximo de dos por persona. “Más para los abuelitos o personas que están con enfermedades crónicas”, expresó la joven solidaria.

Carla detalló: “Llevo entregados, hasta el momento, 230 barbijos, y por día hago aproximadamente 80”.

Sobre las medidas de precaución indicó que los atiende afuera del hogar. “Entro, me lavo las manos y me pongo alcohol en gel, y para hacer los barbijos hago lo mismo, me lavo las manos siempre y me pongo alcohol en gel”, concluyó.

El teléfono de Carla, para consultas es (2966) -15740276.

En tanto, Cintia Juárez y Angélica Guantay pertenecen al Sindicato de Controladores de Admisión y Permanencia y se les ocurrió fabricar barbijos. Entregaron, hasta el momento, 150 unidades.

Cintia y Angélica ofrecen barbijos a quienes más los necesiten, contaron a LOA. FOTO: CINTIA JUÁREZ

“La idea fue mía, porque participo del Sindicato como secretaria de Organización y empezamos a entregar, en principio, a las familias de la agrupación y después seguimos colaborando con un comedor y dos asilos de ancianos”, detalló. Para hacer la entrega toman los recaudos necesarios, se retiran en el domicilio y se utilizan barbijos y guantes como método de prevención.

Carolina ayuda a los adultos mayores

Otra forma de colaborar surgió de la mano de Carolina Kingma, que se ofrece para hacer compras o trámites para la gente de mayor edad.

“Con mi mamá fuimos a hacer trámites al centro y vimos personas grandes, algunos sin movilidad. Entonces publiqué en mi estado de Facebook para que la gente comparta y sepa que, si algún adulto necesitaba algo, nosotras podíamos acercárselo o colaborar”, contó al medio.

“Siempre tomando precauciones”, aclaró.

Para consultas, el celular de Carolina es (2966) 1552-1582.