Los/as docentes, no docentes y estudiantes que regresen de alguno de los países considerados de riesgo deberán abstenerse de asistir a la institución por 15 días “aunque no presenten síntomas”. Se justificarán las inasistencias. La Comisión de Salud funcionará en sesión permanente

En línea con las recomendaciones de los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Educación de la Nación y la declaración del Coronavirus como Pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral emitió hoy una resolución en la que establece la no asistencia a las dependencias de la casa de altos estudios para aquellos docentes, no docentes, estudiantes y personal vinculado a la vida institucional que hayan estado o permanecido en alguno de los países considerados de riesgo.

Deberán abstenerse de ingresar por 15 días

La Resolución 193/20-R-UNPA , firmada por el Rector Hugo Rojas, establece que “el personal docente, no docente, becarios, estudiantes, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporarios” que hayan estado o permanecido en Alemania, China, Corea, España, Estados Unidos , Francia, Irán, Italia, Japón, Canadá -o los países que indique el Ministerio de Salud en el futuro-, “deberán abstenerse de ingresar a la universidad hasta transcurridos 15 días desde su arribo a la República Argentina, aunque no presenten síntomas de estar afectados por COVID-19”.

Asimismo, el instrumento legal recomienda a las personas que se encuentren en comprendidas en este grupo “permanezcan en situación de resguardo y aislamiento, evitando el contacto social por 15 días” contados a partir de la fecha de su arribo al país.

En el Artículo 3 de la Resolución la UNPA adhiere a la Resolución 2020-178 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, “disponiendo una licencia excepcional con goce de haberes a todas aquellas personas trabajadoras de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral” que se encuentren en esta situación.



En caso de tratarse de estudiantes, becarios y becarias, “no se computarán las inasistencias”.

Por otra parte, se encomienda a las áreas de Rectorado y se recomienda a las Unidades Académicas intensificar las modalidades de enseñanza o trabajo a distancia y reprogramar las actividades de evaluación de las personas alcanzadas por esta resolución, como así también reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias.

Otra de las disposiciones apunta a la reprogramación, mientras dure el estado de Pandemia, de todas las actividades a desarrollar en la nómina de países de riesgo por parte de docentes, no docentes y estudiantes de la UNPA.

Por último, se establece que la Comisión de Salud de la Universidad Nacional de las Patagonia Austral deberá funcionar en sesión permanente, son un rol activo de los representantes de cada unidad de gestión ante este cuerpo.