Así lo aseguró el mismo Aníbal Fernández, quien fue designado como nuevo interventor de YCRT, según lo indica el decreto nacional 119/20 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

“Alicia me llamó y me lo propuso. Le dije que iba a colaborar en lo que necesite, que contaba conmigo”, indicó el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner en entrevista con Clarín.

Señaló además que, luego del ofrecimiento de la gobernadora de Santa Cruz, faltaba el ‘visto bueno’ del presidente Alberto Fernández. De este modo se comunicó con el mandatario, previo a su viaje a Israel, quien le respondió: “Ya sé, no me digas nada, ya hablé con Alicia“.

Por otro lado, sostuvo que “la Usina (de 240 MW) se va a terminar“. “Es así, y hay carbón, hay reservas y sólo hay que pensar bien el proyecto y ver la mejor viabilidad, tenés las usinas, el carbón”, aseguró el nombrado interventor.

De esta forma, Aníbal Fernández reemplazará al interventor saliente de Cambiemos, Omar Zeidán, quien estaba en función desde el 2016. El último titular kirchnerista a cargo de la Intervención había sido Atanasio Pérez Osuna, que en diciembre de 2019 recuperó su libertad tras haber estado preso desde marzo de 2018 denunciado por Zeidán en denuncias de corrupción.