¿El animal estaba vivo o muerto? El controvertido hecho ocurrió en la casa del empresario Francisco Álvarez Castillo, dueño de Etiqueta Negra y marido de la modelo Lara Bernasconi. Leé los detalles y mirá las imágenes.

La imagen de un cordero siendo arrojado desde un helicóptero a una pileta en Punta del Este se hizo viral, desató un amplio repudio y abrió una polémica inesperada. Si el animal estaba vivo o muerto es lo que definiría si fue un acto excéntrico de un millonario o un acto perverso de un millonario. La diferencia entre uno y otro punto es grande pero en algún punto coinciden en lo mismo, esa «broma», «acción» o «idea» sólo podría convertirla en real un millonario.

El video en el que se ve un animal, cordero para algunos y chancho para otros, cayendo de lleno dentro de una pileta y donde se escuchan risas luego del impacto, sucedió en la casa del empresario textll, dueño de la marca Etiqueta Negra, Federico Álvarez Castillo, pareja de la modelo Lara Bernasconi.

El dueño de la casa ubicada en un barrio cerrado en José Ignacio, quien registró el video del animal cayendo, dijo que su familia fue «víctima de un acto vandálico», lo que al parecer se veía como un «chiste» entre conocidos o amigos.

El animal, que se supone era un cordero ya faenado, siendo arrojado desde el helicóptero y cayendo desde unos treinta o cuarenta metros, impactando de lleno contra una pileta que desbordó litros de agua por el fuerte golpe, fue centro de repudio y rechazo por parte de quienes protegen a los animales y por quienes se sientieron impresionados al ver la imagen.Y fue motivo de debate en busca de respuestas sobre el estado del animal y las razones de ese hecho surrealista.

«Lo único que tengo para decir es que nos tiraron un cordero muerto en nuestra pileta. Hay gente que reacciona riéndose, hay gente que se ríe de los nervios. Viste que podés tener muchas reacciones. Nadie se rió de esta situación. Estábamos sorprendidos igual que todo el mundo», declaró Bernasconi en un audio que envió al programa «Los Ángeles de la Mañana» que emite el trece. A quienes también les aseguró que habían emitido la denuncia correspondiente.

«Sabemos quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos en la vida. No sabemos quién fue. No sabemos si fue una broma. Si fue alguien que nos quiso hacer algo macabro. No tenemos ni idea», agregó la modelo.

El empresario textil por su parte, emitió un descargo a través de su cuenta de Instagram. Pero lo raro, fue el coomunicado que emitió la empresa Paula Cahen D’ Anvers, a la que ellos mismos aseguran que no pertenece desde hace más de 20 años.

«PCDA S.A. dueña de la marca Paula Cahen D’Anvers comunica que repudia fuertemente el hecho de público conocimiento de violencia contra los animales realizado por el señor Federico Alvarez Castillo. Cabe aclarar que el señor fue desvinculado de la marca hace más de 20 años por numerosas irregularidades que generaron acciones legales en su contra. De allí que este hecho repudiable no nos sorprenda», se leyó en el comunicado que emitió la empresa a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook.

Sobre la polémica del cordero arrojado desde el helicóptero, la modelo y reconocida defensora de los animales Nicole Neumann expresó: «Me encantaría saber quién es el tarado mental que logró hacer tanta plata teniendo como pasatiempo tirar un chancho por el aire, la verdad no lo puedo entender».

Por otro lado, el veterinario mediático, conocido como el Dr. Romero, afirmó en un programa televisivo, luego de ver el video: «Estaba vivo y murió por el impacto». Según el profesional de la medicina veterinaria, basó su peritaje al ver que las patas del animal se movían mientras caía.

El video al parecer tenía ya días de haber sido grabado aunque las imágenes se conocieron después. En las horas posteriores al debate que se generó en los medios y en las redes sociales, se conoció a quien habría arrojado el cordero a la piscina de Álvarez Castillo, el empresario Eduardo «Pacha» Cantón.

La investigación iniciada por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura (Dinaca) el nombre del l empresario argentino Eduardo «Pacha» Cantón fue el más mencionado. El hombre, amigo de la pareja Castillo – Bernasconi, ya estuvo vinculado anteriormente a una tragedia donde en el choque de un yate murió una persona, en febrero de 2012.