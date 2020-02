La tercera luna de la V Fiesta Nacional del Róbalo tuvo como plato principal en shows musicales a la cantante Rocío Quiroz de Buenos Aires, quien se subió al escenario junto a su banda y cerró la noche a toda cumbia.

FOTOS: ENVIADA ESPECIAL KARINA TABERNE

“Estamos muy contentos estamos de poder estar acá”, expresó la joven música de 24 años a la que se pudo ver distendida y tomando mates antes del show: “Soy una persona normal, soy una persona humilde y no me la creo, estoy donde estoy gracias a la gente, y no me olvido de donde salí, es por eso que la gente me tiene tanto aprecio”, dijo en entrevista con los medios.

“Soy del pueblo, la voz del pueblo me dicen en todos lados”, agregó Quiroz.

Por otro lado, la particularidad de su repertorio musical es que las canciones tratan temas testimoniales: “Con cada canción con cada letra que hacemos tratamos de llegar a las personas, a las mujeres más que nada”, señaló.

FOTOS: ENVIADA ESPECIAL KARINA TABERNE

Sobre esto, profundizó en que la música la ayudpo en sus momentos difíciles, y expresó: “Se que muchas mujeres hoy en día también están sufriendo violencia de género, se que es muy complicado salir, a mi la música me dio la fuerza de seguir adelante”.

La ganadora de un premio Carlos Gardel en el año 2016 también adelantó que están preparando el quinto material para sacar “dentro de poco”.

Rocío Quiroz en entrevista con los medios. FOTOS: ENVIADA ESPECIAL KARINA TABERNE

“Hace siete años que estoy en la movida tropical, siempre apostando y dedicando todo a la música, a estar viajando y estar con la gente”, comentó la cantante.

En cuanto a la presentación en fiestas populares como lo es la Fiesta del Róbalo, sostuvo que “tiene muchas cosas diferentes”, porque “la gente está esperándote, esperan a ver cómo es el artista y cómo tratamos a la gente”, cerró.